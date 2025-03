Rewe: Kunde will an SB-Kasse zahlen – plötzlich herrscht Ausnahmezustand

Auf diese Aktion an der Kasse hätte der Kunde am liebsten verzichtet! Seit einiger Zeit gibt es die sogenannten SB-Kassen in Supermärkten wie Rewe und Co. Sie sind eine praktische Alternative zu den normalen Kassen mit Personal, da so Kunden mit einem kleinen Einkauf schnell alles selbst einscannen und bezahlen können.

Doch nicht immer funktioniert alles so problemlos in der Praxis wie in der Theorie beschrieben. Entweder erkennt das System einen Code nicht oder der Kunde muss für Produkte wie unter anderem Alkohol Personal dazuholen, um das Alter bestätigen zu lassen. Einem Rewe-Kunden ist nun aber etwas ganz Absurdes passiert.

SB-Kasse bringt Rewe-Kunde ins Schwitzen

Auf „Reddit“ erzählt der Rewe-Besucher von seiner Geschichte – denn ganz normal war das nicht. „Gerade war ich bei meinem örtlichen Rewe, um schnell ein paar Lebensmittel für das Abendessen zu besorgen. Ich benutzte also den Selbstscanner, um etwas Zeit zu sparen. Der Self-Scan-Automat hatte jedoch andere Vorstellungen und beschloss, dass es Zeit für eine Überprüfung war“, erklärt der Kunde. Das Leuchten der roten Lampe über der SB-Kasse hatte ihn dann zusätzlich nervös gemacht.

Auch nach einigen Minuten musste der Rewe-Kunde an Ort und Stelle ohne Hilfe verharren. „Erst nach 10 Minuten kam ein Mitarbeiter und führte die geforderte Kontrolle durch, ohne sich auch nur ein bisschen für die Wartezeit zu entschuldigen“, schildert der Käufer weiter. Eine ziemlich unangenehme Situation, die sicher schon so manch einem Kunden widerfahren ist.

Trotz der manchmal unangenehmen Momente hält Rewe an seinem Konzept fest und baute bis Ende 2024 das SB-Kassensystem weiter aus. „Bis Ende des Jahres wollen wir die Zahl der Supermärkte, die damit ausgestattet sind, von knapp über 1.000 auf 1.800 erhöhen. Dann gibt es in knapp der Hälfte unserer Geschäfte SB-Kassen. In den nächsten Jahren werden das sicher noch mehr werden“, erklärte Rewe-Chef Lionel Souque der „Deutschen Presse-Agentur“ im vergangenen Jahr.