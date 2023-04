Rewe, Kaufland & Co: Kult-Produkt kommt zurück ins Regal – doch es gibt einen Haken

Da werden viele Kunden von Rewe, Kaufland und anderen Supermärkten sicher große Augen machen. Denn bald werden sie in den Regalen von Supermärkten und Discountern ein Produkt entdecken, das es in dieser Form schon sehr lange nicht mehr zu kaufen gab.

Doch allzu viel Zeit sollten sich die Kunden bei Rewe, Kaufland und anderen Supermärkten nicht lassen, denn das Produkt wird nicht für immer in den Regalen bleiben, sondern nur für einen kurzen Zeitraum. Doch worauf genau können sich die Kunden bei ihrem Einkauf freuen.

Rewe, Kaufland und Co: Kult-Produkt kommt zurück in die Regale

In letzter Zeit macht vielen Kunden der Gang in den Supermarkt oder Discounter ihrer Wahl kaum noch Spaß. Grund dafür sind die stark angestiegenen Preise, die den Einkauf für viele Menschen deutlich teurer gemacht haben. Auch aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Preise in näherer Zukunft wieder auf das frühere Niveau fallen.

Vielleicht kann aber wenigstens ein Produkt den Kunden von Rewe, Kaufland und anderen Supermärkten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn nach vielen Jahren kehrt der Kult-Riegel Raider als „Limited Retro Edition“ zurück, wie der Hersteller Mars selber mitteilt. Dort wird es sogar als „das Comeback des Jahres“ bezeichnet.

Der Raider kehrt für kurze Zeit zurück. Foto: Mars Wrigley

Raider kehrt für kurze Zeit zurück

Doch allzu lange können sich die Raider-Fans nicht über das Comeback nicht freuen. Der Riegel soll nur kurze Zeit verfügbar sein. Die Auslieferung der Süßigkeit soll in der Kalenderwoche 25 (19.06.-25.06.2023) beginnen. Den Raider soll es als Single-Riegel und im Multipack geben.

Bereits seit über 40 Jahren gab es den Riegel in dieser Form nicht mehr, da dieser 1991 in Twix umbenannt wurde. Bitter könnte es übrigens für die Kunden von Edeka werden. Da die Supermarktkette sich mit Mars überworfen hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass der Raider bei ihnen verkauft werden wird.