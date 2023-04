Rewe, Kaufland und Co: Kassierer genervt – viele Kunden machen diesen Fehler immer wieder

Es sollte sich eigentlich herumgesprochen haben. Doch wer bei Rewe, Kaufland oder anderen Supermärkten einkaufen geht, muss es immer wieder beobachten.

Es handelt sich um einem Fehler, der zu Verzögerungen an der Kasse führen und Kassierern und anderen Kunden bei Rewe, Kaufland und Co. den letzten Nerv rauben kann. Die Rede ist vom falschen Platzieren der Flaschen auf dem Kassenband. Dabei gibt es sogar einen Fehler der Superlative.

+++ Kaufland: Rückruf! Vorsicht vor diesem Käse in deinem Kühlschrank – es könnte übel werden +++

Rewe, Kaufland und Co.: Kunden machen nervigen Fehler

Unter dem Titel „Was wundert euch an der Supermarkt Kasse immer wieder?“ lassen viele Reddit-User dieser Tage ihren Frust über ihre Erfahrungen am Kassenband aus. Eine Rewe-Kassiererin berichtet, dass „99% der Leute die Flasche so aufs Band legen, dass sie immer hin und her rollen, sobald sich das Band bewegt.“ Vor ihrem Job an der Kasse habe sie nie darauf geachtet. Jetzt weiß sie: „Das sind echt erstaunlich viele Menschen, die das Problem dabei nicht verstehen.“

Das physikalische „Geheimnis“: Wenn Flaschen quer aufs Band gelegt werden, rollen sie beim Start des Bands zurück und können von Kassiererenden nicht erreicht werden. Glasflaschen können hierbei sogar im schlimmsten Fall zu Bruch gehen. Ein Problem, das auch bei Twitter heiß diskutiert wird:

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Supermarkt-Kunden genervt

Doch es geht noch schlimmer: „Richtig kriminell wird es, wenn die Leute so durch sind, dass sie die (Glas-)Flaschen einfach hochkant aufs Kassenband stellen, als wenn es das normalste der Welt wäre“, schreibt ein anderer Supermarkt-Angestellter. Wer die Nerven seiner Mitmenschen nicht zu sehr strapazieren will, sollte seine Flaschen daher längs auf das Band legen.

Mehr Themen:

Den Reddit-Thread nehmen einige übrigens auch zum Anlass für ein paar ironische Kommentare. Auf die Frage, was ihn im Supermarkt am meisten wundert, schreibt einer: „Dass man plötzlich – wie aus heiterem Himmel – an der Kasse bezahlen muss.“ Ein anderer kommentiert süffisant: „Warten Sie, ich hab’s passend“ oder „Ach nein, doch nicht“.