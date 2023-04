Rewe: Abschied von bestimmten Frischetheken? Kunden irritiert – Unternehmen redet Klartext

Rewe hatte zuletzt ein Experiment gewagt, das vielen Kunden sehr gut gefiel. Macht die Supermarkt-Kette jetzt schon wieder eine Rolle rückwärts? Manche Kunden sind irritiert. Aber der Reihe nach.

Seit Jahren wächst in der Gesellschaft das Bewusstsein für Tierwohl. Und so ist es kein Wunder, dass vegane Lebensmittel sich einer immer größeren Beliebtheit erfreuen. Vegane Fleischersatz-Produkte sind heutzutage aus den Supermärkten kaum noch wegzudenken. Selbst in ländlichen Regionen finden Kunden bei Rewe, Lidl, Kaufland und Co. ganze Kühlregale mit veganer Wurst, veganem Käse und veganen Schnitzeln.

Rewe bietet vegane Frischetheke an

Rewe ging im vergangenen Jahr sogar noch einen Schritt weiter. In einigen Filialen wurden vegane Frischetheken eingeführt, an denen Kunden viele vegane Lebensmittel erwerben konnten. Der Vorteil an den Theken: Die Kunden konnten selbst bestimmen, wie viel sie von bestimmten Produkten kaufen wollen, während die Produkte im Kühlregal in vorgegebenen Mengen abgepackt sind.

Die Aktion kam bei einigen Kunden sehr gut an. Umso trauriger ist mancher Kunde über die Tatsache, dass die Aktion in der Filiale des Vertrauens schon wieder ein Ende findet. Exemplarisch schrieb eine Kundin zuletzt auf der Facebook-Seite von Rewe: „Wie froh und dankbar war ich, als letztes Jahr die vegane Frischetheke eröffnet wurde! Bei “meinem“ Rewe-Markt um die Ecke – nicht in der Groß- sondern in der Kleinstadt.“

Rewe-Kunden begeistert

Und weiter: „Ich war mächtig stolz, dass ein Konzern mitdenkt, die Entwicklung in Richtung fleischlose Ernährung fördert und noch dazu hilft, den Verbrauch von Kunstoff-Verpackungen zu reduzieren. Wir haben diese kulinarische Insel gern besucht und großzügig eingekauft.“

Doch dann der Schock: „Heute höre und lese ich, dass uns diese wunderbare Errungenschaft in vielen Märkten wieder fortgenommen wird. Warum diesen Schritt zurück und nicht etwas Geduld üben?“

Rewe reagiert

Rewe reagiert sofort auf die Frage der Kundin und kann sie beruhigen. Die Aktion ist keineswegs flächendeckend beendet. „Der Test der veganen Bedientheken in unseren Märkten wird fortgesetzt“, teilt das Unternehmen mit: „Sofern sich einzelne selbstständige Kaufleute entschließen, aufgrund geringer Kundenakzeptanz aus dem Test auszusteigen, liegt dies jedoch in deren unternehmerischen Entscheidungsspielraum. Wir empfehlen dir für die genauen Hintergründe das direkte Gespräch mit der Marktleitung vor Ort zu suchen.“