Rewe, Kaufland & Co.: Leere Regale zu Weihnachten? Geschenke-Albtraum droht

Weihnachten ohne Geschenke? Das klingt vor allem für die Kleinen wie der blanke Alptraum – und nein, sie stehen nicht auf der schwarzen Liste des Weihnachtsmanns. Schuld an diesem möglichen Dilemma wäre ein ganz anderes Thema.

Doch nicht nur die Geschenke sind in Gefahr, nein, auch der Festtagsbraten, die Klöße und vieles mehr. Es droht die Gefahr, dass die Regale bei Rewe, Kaufland & Co. bald leer sind. Droht nun wirklich der Weihnachtskollaps und vor allem warum?

Rewe, Kaufland & Co.: Kommt es zum Weihnachtskollaps?

Nun, das Problem ist sozusagen der Lauf der Zeit, denn in Deutschland gehen mehr Leute in Rente als nachkommen – zumindest in diesem Bereich. Die Rede ist von den Lkw-Fahrern in Deutschland, die, um genau zu sein, etwa doppelt so häufig in den Ruhestand gehen, wie es Nachwuchs gibt. Und genau das führt zu einem tragischen Dominoeffekt.

Schließlich werden jedes Jahr – gerade zu Weihnachten – unzählige Produkte und Waren an Kaufland, Rewe & Co. geliefert. Und auch BGL-Chef Dirk Engelhardt warnte gegenüber der „Bild“: „Wir [müssen] aufpassen, dass wir keine britischen Verhältnisse bekommen“. Was er damit meint? Nun, durch den Brexit standen dort die Supermarktregale leer. Ein Szenario, das sich auch in Deutschland abspielen könnte.

„Machen es schwer“: BGL-Chef kritisiert Auflagen

Doch damit nicht genug: Durch das erhöhte Frachtaufkommen und die zunehmenden Insolvenzen von Speditionen kann es zu Engpässen bei Kaufland, RWE und Co. kommen. Der Grund? Es fehlen Fahrer. Kein Wunder, dass Engelhardt betont: „Wenn die Wirtschaft wieder anzieht, haben wir ein Problem.“

Der BGL-Chef bemängelt auch die hohen bürokratischen Hürden. Genau die „machen es so schwer, Rentner oder Studenten als Aushilfen zu beschäftigen.“

Da bleibt nur zu raten, die Regale von Kaufland, Rewe & Co. im Auge zu behalten. Auch empfiehlt es sich, die vielen Geschenke rechtzeitig zu bestellen.