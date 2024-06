Rewe-Kundin fällt bei Blick in Regale vom Glauben ab – „Übertreibt“

Das Wetter in Deutschland gibt bislang noch wenig Grund zur Freude. Denn entweder kann man derzeit zwischen Kälte und Regen oder Hitze und Hochwasser wählen. Von einem „normalen“ Sommer ist aktuell noch wenig zu sehen.

Auch die Supermärkte und Discounter wie Rewe, Aldi und Co. scheinen jetzt bereits auf das zum teil herbstliche Wetter zu reagieren – und rüsten auf. Denn was eine Rewe-Kundin jetzt in ihrer Filiale entdeckte, wirft Fragen auf.

Rewe-Kundin fällt aus allen Wolken

Dass kurz nach Weihnachten schon die ersten Artikel in die Supermarkt-Regale wandern (und umgekehrt) dürfte die Kundschaft von Rewe, Netto und Co. mittlerweile kaum mehr schocken. Doch jetzt legt der Supermarkt-Riese noch eine Schippe drauf!

„Es ist jetzt nicht der wärmste Juni, aber ich finde, mein Rewe übertreibt“, meldet sich eine Kundin auf „X“ (ehemals Twitter) zu Wort. Dabei teilt sie Bilder von gleich zwei Supermarkt-Regalen. Im einen sind Fruchtsäfte der Marke „Happy Day“ zu sehen, die in den Geschmacksrichtungen Winterapfel und Winterpunsch zum Verkauf angeboten werden. Die nächste Aufnahme zeigt einen Aufsteller mit der Aufschrift „Flauschige Winterartikel“, in dem dick gefütterte Wintersocken zu finden sind.

Rewe schweigt bislang zu Winter-Ware

Viele Kunden dürfte dieser Anblick auch in ihrer Filiale irritieren. Doch was sagt Rewe zu der Winter-Ware? Bislang hat sich der Supermarkt-Konzern auf den Beitrag der X-Nutzerin noch nicht zu Wort gemeldet. Ob es die einzige Filiale ist, die derzeit dicke Socken und winterliche Getränke verkauft, ist bislang nicht bekannt.

Dafür sorgt ein anderes beliebtes Produkt gerade für schockierte Gesichter – und das nicht nur bei Rewe, sondern etwa auch bei Edeka und Kaufland. Dabei soll es ausgerechnet um die Marke Lindt gehen.