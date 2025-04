Rewe: Was ist denn hier los? Kunden erkennen Supermarkt nicht wieder

Die meisten der 3.700 Rewe-Filialen in Deutschland folgen einem bestimmten Konzept. Doch in Hamburg sorgt jetzt ein Rewe für ordentlich Gesprächsstoff – denn dieser Markt ist alles, nur nicht gewöhnlich.

Rewe: Filiale in Hamburg bietet zahlreiche Highlights

Schon die Größe von 3.000 Quadratmetern ist beeindruckend, aber richtig spannend wird’s bei den Details. Denn dieser Rewe im Westfield Hamburg-Überseequartier macht einen Supermarkt-Besuch zum echten Ausflugsziel. So bietet der Fischspezialist Gosch Sylt mitten im Markt frische Fischbrötchen und andere Leckereien an. Wer mag, kann sich mit einem Glas Wein dazu gleich an einen der Sitzplätze setzen – maritimes Feeling inklusive.

Ein weiteres Highlight ist laut der „Lebensmittel Zeitung“ die hauseigene Kaffeerösterei. Zwölf verschiedene Sorten – darunter auch Bio-Varianten – können direkt im Markt gekauft werden, wahlweise gemahlen oder als ganze Bohne.

Eventfläche, 830 Weine und mehr

Ein echter Hingucker ist auch die Eventfläche direkt neben der riesigen Blumenabteilung. Hier will Marktleiter Jens Piclum regelmäßig Afterwork-Events, Weinverkostungen und Fachkurse rund um Fleisch und Fisch veranstalten. Auch optisch hebt sich der Markt ab: Die Obst- und Gemüsestände erinnern an kleine Marktschiffe in Holzoptik. Und auch die Weinliebhaber kommen auf ihre Kosten: Über 830 Weine und Sekte stehen zur Auswahl, ergänzt durch 180 verschiedene Spirituosen.

Abgerundet wird das außergewöhnliche Konzept durch bekannte Partner unter einem Dach: GOSCH Sylt, EatHappy mit frisch vor Ort zubereitetem Sushi und die Bäckerei Kamps bieten ihre Waren an.

Klar, dass so ein Vorzeigeprojekt kein Schnäppchen ist: Die Investitionssumme für das Mega-Projekt soll sich auf satte 2,4 Milliarden Euro belaufen.