Rewe-Kunde liefert sich hitzige Diskussion mit Mitarbeitern – wusstest du, dass DAS verboten ist?

Ob das leckere Essen im Restaurant, die Packung der Lieblingsmüsli-Sorte oder ein Foto von den Spülmaschinentabs an den Liebsten, um zu fragen, ob noch genug zu Hause ist – viele Menschen fotografieren im Supermarkt. Warum auch nicht? Schließlich ist das Foto nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.

Doch genau so ein Schnappschuss hat jetzt zu einer heftigen Diskussion zwischen einem Rewe-Kunden und den Mitarbeitern geführt. Dabei stellt sich die große Frage: Ist das Fotografieren im Supermarkt wirklich verboten?

Rewe: Diskussion liefert entscheidende Frage

„Ich habe gerade herausgefunden, dass REWE es nicht mag, wenn man in ihren Supermärkten Fotos macht. Wusste das noch jemand? Ich wurde in das Büro von ein paar Leuten geführt und wir hatten eine nette Diskussion. Es war alles ein bisschen albern. Aber was soll’s, es ist ja ihr Laden“, schreibt ein „Reddit“-Nutzer über das Erlebnis. Eine durchaus berechtigte Frage – schließlich hängt weder vor dem Laden noch im Verkaufsraum ein großes Schild, das das Fotografieren verbietet.

Und auch die anderen Nutzer berichten von ähnlichen Vorfällen. So textet eine Person: „Ich war in einer Kaufhof-Filiale hier in Deutschland und habe versucht, den QR-Tag auf einem BH mit meinem Telefon zu lesen. Eine Dame von Kaufhof kam auf mich zu und sagte: ,Keine Fotos hier bitte!´. Als ich ihr sagte, dass ich nur versuchte, den QR-Tag zu lesen, der von der BH-Firma bereitgestellt wurde, sagte sie: ,Oh. Ok´.“

Ist Fotografieren bei Rewe erlaubt? FUNKE klärt auf

Unsere Redaktion hat sich nun auf die Suche nach der Lösung des Rätsels begeben und einmal direkt bei Rewe nachgefragt. Und siehe da, das Mysterium ist gelöst, denn eine Mitarbeiterin hat uns die entscheidende Frage beantwortet. So meint sie: „Es ist richtig, dass Aufnahmen in unseren Märkten ausschließlich nach positiv beantworteten, offiziellen Anfragen gestattet sind.“

Weiter erklärt sie: „Wir schützen so die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeitenden und Kund:innen. Darüber hinaus unterliegen die Märkte dem Hausrecht des Betreibers. Dieser kann individuell festlegen, was erlaubt ist und was nicht.“

Also Obacht beim nächsten Supermarktbesuch: Lieber das Handy in der Tasche oder im Rucksack lassen und einfach den Einkauf genießen. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du ja ein Produkt, das du noch nie gesehen hast.