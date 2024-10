Rewe in NRW: Geldscheine in Regalen versteckt – HIER ist die Trefferquote am größten

In den letzten Monaten klagten viele Verbraucher nach ihrem Einkauf im Supermarkt oder Discounter, dass der Betrag auf dem Kassenbon immer teurer wird. Schuld daran waren vor allem Inflation, Ukraine-Krieg und die Energie-Krise. Doch Rewe-Kunden in NRW könnten nun sogar mit einem Plus in ihrem Portemonnaie aus dem Markt gehen.

Denn der Kaufmann David Hegemann hat in seinen insgesamt vier Rewe-Filialen in Düsseldorf und Meerbusch (NRW) Geldscheine in den Regalen versteckt. DER WESTEN hat mit dem Filialleiter gesprochen und erfahren, was hinter der Aktion steckt.

Rewe in NRW: HIER wirst du fündig

Auf Instagram kündigte der Kaufmann die großzügige Aktion bereits am 2. Oktober an. In einem Video ist zu sehen, wie der Chef persönlich die Geldscheine in verschiedenen Produkten wie Schokolade, Katzenfutter oder auch Babynahrung versteckt. „Als Danke für euren Support haben meine Mitarbeiter und ich in allen vier Märkten kleine Geschenke für euch versteckt. Viel Spaß beim Suchen“, erklärt er auf Social Media.

Deshalb habe Hegemann auch bewusst auch die insgesamt 1.000 Euro teilweise auf ganz bestimmte Produkte verteilt. Zum einen habe er die 10er, 20er und 50er Scheine in Artikel wie beispielsweise Babynahrung gesteckt, um Familien entgegenzukommen. Oder aber auch in Produkten der Eigenmarken wie „Ja“, damit vor allem bedürftige Menschen von der Aktion profitieren.

Geld-Scheine im Regal: „Einmalige Aktion“

Es hätten sich bereits schon einige dankbare Finder gemeldet, doch auch andere Kunden hätten noch Chancen. „Teilweise haben wir Ware auch weit hinten ins Regal geräumt, sodass auch in ein bis zwei Wochen noch Geld gefunden werden wird“, verrät der Rewe-Kaufmann gegenüber DER WESTEN. Doch sobald alle Scheine in den Besitz der glücklichen Finder angekommen sind, war es das wohl. Denn laut Hegemann handle es sich wohl um eine „einmalige Aktion“.

Zudem gesteht er, dass hinter der Aktion natürlich auch eine clevere PR-Strategie steckt. Ziel sei es unter anderem „mit einzigartigen Aktionen aufzufallen und sich vom Wettbewerb abzugeben“. Immer wieder wirbt er in seinen vier Rewe-Märkten mit Gewinnspielen und holt sich dafür sogar prominente Unterstützung unter anderem von Evelyn Burdecki, Can Kaplan oder auch Sandy Meyer-Wölden.