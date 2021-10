Rewe: Mega-Ärger nach Parkplatz-Knöllchen! „Kontrollfreakige Idee“

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Ein Kunde wollte bei Rewe in Ruhe einkaufen gehen. Als er dann aber zurück zum Wagen kommt und seinen Einkauf verstauen will, ist er plötzlich ohne jedes Verständnis – und richtig wütend!

Er stellt Rewe eine Frage, die sicher schon vielen Kunden auf der Zunge gelegen hat.

Rewe: Dauerparker werden zum Problem – Kunde wütend

Parkplätze werden rar und die Städte immer enger. Das hat zur Folge, dass viele Supermärkte und Discounter derzeit ein Problem haben: Dauerparker. Um dagegen vorzugehen, wird die Parkzeit für den Einkauf also verkürzt.

Rewe: Kunde kriegt Knöllchen, weil er ohne Parkscheibe geparkt hat

Um Dauerparker von tatsächlichen Kunden unterscheiden zu können, dient eine Parkscheibe als Hilfsmittel. Wer sie jedoch vergisst hinter die Windschutzscheibe zu legen, dürfte sich über ein Knöllchen ärgern. So ist es einem Kunden passiert, der seine Story auf der Rewe-Facebook-Seite teilte.

„Mich würde mal interessieren, warum die Rewe-Penny-Gruppe der eher kontrollfreakige Idee der Parkraumüberwachung verfallen ist. Ziemlich nervig – einmal die Parkscheibe vergessen und zack, muss man der Vertragsstrafe bzw. deren Rücknahme hinterherrennen. Ist doch eigentlich schön, da nicht immer dran denken zu müssen: einfach parken, einkaufen, wegfahren. Wird da so viel ‚wild geparkt’ auf Ihren Parkplätzen? Ist das so eine begehrte Lage?!“, schreibt der Kunde auf Facebook.

Die darauffolgende Antwort von Rewe macht ihn stutzig.

Rewe: Mit Parkscheibe ist Parken nach wie vor kostenlos

Rewe antwortet unter dem Beitrag: „Wir haben tatsächlich an manchen Standorten Probleme mit Fremd- und Dauerparkern und haben uns dort für diese Lösung entschieden. Parkplatzregelungen per Parkscheibe werden von der Straßenverkehrsordnung explizit vorgesehen und sind – vor allem in Städten – weit verbreitet, ebenso eine entsprechende Parkraumüberwachung. Bei Einhaltung der Regelung ist und bleibt das Parken für unsere Kundinnen und Kunden grundsätzlich kostenfrei.“

Doch mit dieser Antwort gibt sich der Kunde gar nicht zufrieden – im Gegenteil. „Rewe sollte auf ihre Parkraumüberwachung gefälligst hinweisen“, schreibt er nach wie vor empört. Vermutlich ist das auf dem Parkplatz auch der Fall, denn die Supermärkte sind dazu verpflichtet. Oftmals übersehen Autofahrer die Schilder jedoch, weil sie nicht mit einer Überwachung oder Pflicht zur Parkscheibe rechnen.

Für's nächste Mal weiß er jetzt aber immerhin Bescheid. (ali)