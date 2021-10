Aldi: Kunde entdeckt DAS im Regal – „Was zur Hölle?“

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Entdeckung bei Aldi! Einem Kunden fällt ein Produkt ins Auge. Was wie eine ganz gewöhnliche Weinflasche aussieht, macht ihn plötzlich stutzig.

Grund dafür ist der Name des Herstellers. Was steht denn da im Aldi-Regal?

Aldi: Weinflasche sorgt beim Kunden für Fragezeichen

Ein Kunde entdeckt ein ungewöhnliches Produkt in einer Aldi-Filiale. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Bei seinem Einkauf in einer Aldi-Filiale läuft der Kunde am Weinregal vorbei und bleibt stehen. Eine Weinflasche erregt seine Aufmerksamkeit und als er den Namen des Weinguts liest, kann er nicht fassen, was da steht. „Warte! Techno-Wein?“, fragt er auf Facebook nach.

An seinen Post hängt er ein Foto von dem Weinangebot. Darauf sind mehrere Flaschen der Marke „Kalkbrenner & Espenschied“ zu sehen. Das Produkt trägt den Namen „Bassline“ und am Flaschenhals hängen Infozettel. Der Kunde fragt sich, ob es sich dabei tatsächlich um ein Produkt des DJs Kalkbrenner handelt.

„Wtf“, kommentiert ein anderer Facebook-User. Tatsache: Der Künstler Fitz Kalkbrenner arbeitet mit dem Winzer Nico Espenschied zusammen.

Der Weißwein in Zusammenarbeit mit Fritz Kalkbrenner. Foto: Kalkbrenner Espenschied

Der „Bassline“ ist ein Weißwein des Jahrgangs 2020 und wird gerade beim Discounter Aldi angeboten. (mbo)