Rewe, Edeka & Co.: Eklat um Nutella-Eis! Experten verraten, was Kunden nicht wissen sollen

Nutella, der beliebte Brotaufstrich, der seit Jahrzehnten auf den Frühstückstischen der Welt zu finden ist, hat endlich ein Eis auf den Markt gebracht. Viele Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet, bei Rewe, Edeka & Co. endlich Nutella-Eis kaufen zu können.

+++ Schockstarre vorm Kühlregal – Nutella-Eis lässt Kunden ausflippen! „Tickt nicht sauber“ +++

Die Wahrheit über dieses Produkt sollen sie nicht erfahren. Doch Verbraucherschützer haben das Nutella-Eis genauer unter die Lupe genommen und ein vernichtendes Urteil gefällt.

Rewe, Edeka & Co.: Kein Nutella im Nutella-Eis

Rewe, Edeka, Kaufland & Co. bieten das neue Nutella-Eis pünktlich zur heißen Jahreszeit in ihren Tiefkühlregalen an. Doch die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) hat festgestellt, dass in dem Eis kein echtes Nutella enthalten ist. Auf der Zutatenliste findet sich kein Palmöl, das im Original-Nutella eine wichtige Rolle spielt. Stattdessen werden Kokosnuss- und Sonnenblumenöl verwendet. Es liege nahe, „dass im Eis kein echtes Nutella drin ist“, so die VZHH in ihrem Bericht.

+++ Edeka, Netto und Co: Nutella-Eis treibt Kunden schon jetzt auf die Barrikaden – „Maximale Enttäuschung“ +++

Die Tester der Verbraucherzentrale fragen sich: Wie kann das sein? Insbesondere da Ferrero, der Hersteller von Nutella, auf seiner Website betont, wie wichtig Palmöl für die besondere Cremigkeit, Streichfähigkeit und das Aroma des Brotaufstrichs ist.

Wenige Haselnüsse, viel Luft

Ein weiterer gravierender Kritikpunkt betrifft den hohen Zucker- und Fettgehalt des Nutella-Eises. Mit 29 Gramm Zucker und 23 Gramm Fett auf 100 Gramm Eis enthält es mehr als vergleichbare Eissorten. „Diese hohen Gehalte findet man praktisch nicht bei vergleichbaren Eissorten“, stellt die VZHH fest. Der Haselnuss-Gehalt des Eises sei zudem enttäuschend gering, was ebenfalls die Erwartungen der Kunden von Rewe, Edeka & Co. enttäuschen dürfte.

Zusätzlich bemängelt die VZHH die zahlreichen Zusatzstoffe im Nutella-Eis, die dazu dienen, möglichst viel Lufteinschlag zu erreichen und somit ein größeres Volumen vorzutäuschen. Dadurch erhalten die Verbraucher statt der versprochenen 470 Milliliter Eis nur 230 Gramm tatsächliches Produkt.

Viele Nutella-Fans, die sich auf das Eis gefreut haben, dürften nun enttäuscht sein. Beim nächsten Einkauf bei Rewe, Edeka & Co. greifen sie dann vielleicht doch lieber zu einer anderen Marke. Der Eklat um das Nutella-Eis zeigt jedenfalls, dass nicht alles, was auf den ersten Blick verlockend erscheint, auch den Erwartungen entspricht.