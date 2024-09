Rewe, Edeka und Co.: Dieses Produkt macht derzeit alle verrückt – hier kriegst du es

Ein absolutes Hype-Produkt ist derzeit in aller Munde! Wobei man sagen muss: Das gilt jetzt nur im übertragenen Sinn. Denn es wird zwar viel darüber gesprochen und auf Social Media gehen die Influencer-Videos viral – zum Beispiel das von Maria Vehera. Aber damit diese Leckerei tatsächlich im Mund landet, muss man sich schon ziemlich bemühen. Bei Rewe, Edeka und Co. wird man jedenfalls nicht so einfach fündig.

Die Rede ist – manch einer ahnt es schon – von Dubai-Schokolade. Erfunden wurde sie vor einigen Jahren in Dubai, und zwar von einer schwangeren Unternehmerin, die Heißhunger hatte auf etwas Besonderes. Und tatsächlich fällt die Dubai-Schokolade ein bisschen aus dem Rahmen. Die wichtigsten Zutaten, die ihr die spezielle Textur und den aromatischen Geschmack verleihen, sind gebackenes Kadayif („Engelshaar“) und Pistaziencreme. Aber wo gibt es diese Köstlichkeit denn nun bei Rewe, Edeka und Co.?

Rewe, Edeka & Co.: Hype um Dubai-Schokolade

Pauschal kann man das leider nicht beantworten. Die echte Dubai-Schokolade wird von dem Unternehmen „Fix Dessert Chocolatier“ in Handarbeit hergestellt und ist so teuer (bis zu 15 Euro pro Tafel), dass kaum ein klassischer Supermarkt oder Discounter sie flächendeckend in sein Sortiment aufnimmt.

Die „Lebensmittel Zeitung“ hat immerhin drei eigenständige Rewe-Kaufleute gefunden, die auf eigene Faust Dubai-Schokolade beschafft haben: Thomas Wurm, der einen Rewe-Markt in Königsbrunn bei Augsburg betreibt, hat sich bei der Firma Ritonka in Österreich eingedeckt. Die Rewe-Märkte Bolz (Eschweiler) und Lenzen (Brühl) – beide in NRW – sind bei anderen Herstellern fündig geworden.

Wer unbedingt Dubai-Schokolade essen möchte, muss sich also auf die Suche machen – oder aber zum Beispiel mal auf der Instagram-Seite von Edeka vorbeischauen. Dort hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Wie Edeka erklärt, haben einige (nicht alle) Edeka-Märkte zumindest die nötigen Zutaten im Sortiment. Man bekommt sie aber auch zum Beispiel in türkischen Geschäften, wird Kadayif doch auch in der Süßspeise Baklava verarbeitet. Edeka wiederum liefert ein Rezept, mit dem jeder seine eigene Dubai-Schokolade herstellen kann.

Und so könnte die aromatisch-knusprige Trend-Leckerei am Ende doch noch in aller Munde landen – nicht nur im übertragenden Sinn.