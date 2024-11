Rewe muss zu drastischen Mitteln greifen – Grund ist die Dubai-Schokolade

Der Hype um die mit Pistazien und Engelshaar gefüllten Tafeln reißt einfach nicht ab. Da schreckt es viele Kunden auch nicht ab, bis zu 15 Euro für die als Dubai-Schokolade bekannte Leckerei auszugeben. Auch bei vielen Supermärkten wie Rewe und Edeka gehört sie mittlerweile zum Standard-Sortiment.

Doch der Trend wirft jetzt auch erste Schatten voraus. Denn wie eine Verkäuferin bei Rewe jetzt offenbart, ruft die Dubai-Schokolade auch viele Kriminelle auf den Plan. Der Supermarkt-Riese muss in Konsequenz zu drastischen Mitteln greifen.

Rewe: Dubai-Trend hat Folgen

Gegenüber dem „Express“ hat eine Rewe-Mitarbeiterin jetzt über die Dubai-Schokolade ausgepackt. Denn der Hype habe mittlerweile so große Ausmaße erreicht, dass vor allem Jugendliche nicht die Finger von ihr lassen können und die hochpreisigen Schokoladentafeln gerne ohne zu bezahlen in ihre Tasche wandern lassen.

Rewe will das aber nicht auf sich sitzen lassen und hat die Dubai-Schokolade kurzerhand an den Kassenbereich verbannt. In einigen Filialen werden die Tafeln so nur noch direkt an der Kasse verkauft. Außerdem können Kunden nur noch eine bestimmte Stückzahl beim Supermarkt-Riesen kaufen. Wie hoch diese ausfällt, verriet die Mitarbeiterin auf Nachfrage nicht.

Dubai-Schokolade wird zum Nebengeschäft

Aber nicht nur der Schokoladen-Hunger verleite viele Kunden zum Diebstahl oder zum Einkauf großer Stückzahlen. Schaut man sich die aktuellen Angebote bei „eBay“ zur Dubai-Schokolade an, so fällt man aus allen Wolken. Hier werden die begehrten Tafeln teils für bis zu 239 Euro angeboten.

Solch hohe Preise kann man aber natürlich nicht für Fake-Produkte verlangen. Vor allem die Variante des bekannten Schokoladen-Herstellers Lindt hat mittlerweile Sammlerstatus erreicht. Die Echtheit hinter den begehrten Dubai-Tafeln muss dann aber auch mittels Zertifikat und Seriennummer nachgewiesen werden.

Wer übrigens wissen will, wo überall es die Dubai-Schokolade zu kaufen gibt, der sollte seine Social-Media-Kanäle im Blick behalten. Hier wirbt etwa Edeka für die beliebten Tafeln.