Rewe, dm und Co.: Kunde nutzt SB-Kassen schamlos aus – „Klaue regelmäßig“

Ein Beitrag auf „Reddit“ sorgt bei den Kunden von Rewe, dm und Co. für große Diskussion. Der Nutzer beichtet in dem Beitrag, dass er die SB-Kassen ausnutzt, um regelmäßig zu klauen.

In dem Subreddit „Beichtstuhl“, einer der verschiedenen Gruppen auf „Reddit“, können die User regelmäßig ihre Sünden und Geheimnisse gestehen, selbstverständlich komplett anonym. Ein Kunde wendet sich an diese Gruppe, um zu beichten, dass er regelmäßig „vergisst“ seinen kompletten Einkauf an den SB-Kassen zu scannen.

Dieb hat keine finanzielle Probleme

Er beichtet: „Ich habe im Laufe des letzten Jahres angefangen, bei meinem Einkauf den einen oder anderen Artikel nicht zu scannen.“ Er begann mit dem regelmäßigen Diebstahl, weil ihm auffiel, dass die Mitarbeiter von Rewe, dm und Co. nicht immer die SB-Kassen kontrollieren können. Der Nutzer berichtet: „Das erste Mal war tatsächlich ein Versehen, als ich bemerkte, dass es sonst niemandem aufgefallen ist, begann ich absichtlich, manche Lebensmittel beim Scannen zu ‚vergessen‘.“

+++ Penny-Kunden wegen neuer Pfand-Regel in Filiale irritiert – „Verboten“ +++

Dabei hat der Kunde nicht einmal finanzielle Probleme, wie er selbst zugibt: „Mein Gehalt ist im Durchschnittsbereich, mir geht es gut und ich habe auch keine Schulden.“ Trotzdem nutzt der Kunde die Sicherheitslücken der SB-Kassen bei Rewe, dm und Co. aus und kann „durch meine Dreistigkeit oft sehr hochwertiges essen“, wie er selbst berichtet.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren reagieren die Nutzer mit gemischten Gefühlen auf das Geständnis. Während ein User scherzhaft kommentiert: „Das nennt sich Inflationsausgleichskasse“, erntet der Dieb auch einiges an Kritik. Ein Nutzer fragt: „Fühlst du dich nicht schlecht dabei? […] Einen intakten moralischen Kompass zu haben ist schon was Wichtiges, wie ich finde.“

+++ Kaufland: Kunden-Wut kennt keine Grenzen – „Riesen-Sauerei“ +++

Rewe, dm und Co.: Regelmäßige Stichproben

Auch wird in den Kommentaren angezweifelt, ob der Kunde wohl noch lange mit dem regelmäßigen Diebstahl bei Rewe, dm und Co. davonkommt. Wie Nutzer in den Kommentaren berichten, machen sowohl Rewe als auch dm „Regelmäßige Stichprobe“. Wenn Kunden für eine Überprüfung ausgewählt werden, „kramen die Mitarbeiter dann richtig im Beutel herum und checken bei 5–10 Produkte, ob diese bezahlt wurden.“

Ob der Ersteller des Postings wirklich derart viele Waren bei Rewe, dm und Co. stiehlt, lässt sich nicht überprüfen. Nichtsdestotrotz macht er auf ein großes Problem aufmerksam. Denn Diebstahl ist bei SB-Kassen keine Seltenheit, wie andere Kunden bestätigen. Frustriert schreibt ein Nutzer: „Deswegen wurde bei uns im Netto die SB-Kasse abgebaut. Danke.“ Auch ein anderer User berichtet: „Bei uns wurden die SB-Kassen – vermutlich genau deswegen – aus diversen Märkten wieder entfernt.“