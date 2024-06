Rewe-Kunde will Ketchup kaufen – als er ins Regal blickt, packt ihn die Wut: „Dreist“

Da musste ein Kunde bei Rewe aber direkt zweimal hinsehen…

Bei seinem Einkauf bei Rewe nahm ein Kunde die Preisschilder im Ketchup-Regal mal etwas genauer unter die Lupe. Was ihm dabei auffiel, verärgerte ihn dermaßen, dass er ein Foto davon auf X (ehemals Twitter) postete und Rewe als „dreist“ beschimpfte. Was war geschehen?

Rewe-Kunde traut seinen Augen nicht

Er ist DER Klassiker in deutschen Küchen und darf eigentlich bei keiner Grillparty fehlen: Der Curry-Gewürz-Ketchup von Hersteller Hela. Die pikante Sauce in den großen dunkelroten Plastikflaschen mit den grünen oder (je nach Schärfegrad) roten Deckeln erfreut sich großer Beliebtheit – und steht deshalb auch bei vielen Supermärkten und Discountern im Regal. So auch bei Rewe.

Beim Blick auf die Preis-Schilder unter dem Curry-Ketchup traute ein Rewe-Kunde jedoch zuletzt seinen Augen kaum. Wie bei vielen anderen Lebensmitteln ist auch bei der würzigen Sauce der Preis in den letzten Monaten angestiegen – doch das ist gar nicht der Grund für den Ärger des Kunden. Zumindest nicht direkt.

Stattdessen ist es eine angepriesene Rabatt-Aktion, die ihn fassungslos macht!

Krasser Preisunterschied bei Gewürz-Ketchup

Vor sich sieht der Kunde den kultigen Hela-Ketchup in verschiedenen Farben, Größen und entsprechend auch mit unterschiedlichen Preisen. Doch während die Standard-Sorte in der 300-Milliliter-Flasche zum regulären Preis von 2,29 Euro angeboten wird, kostet die pikantere „Schaschlik“-Variante in der 800-Milliliter-Flasche lediglich 2,19 Euro!

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr als die doppelte Füllmenge – und trotzdem durch eine alltägliche Rabatt-Aktion gleich zehn Cent billiger als das „normale“ Produkt? „Wollt ihr mich….“, beginnt der irritierte Rewe-Kunde seinen X-Beitrag – und legt in den Kommentaren nach. Dass der 800-Milliliter-Angebotspreis billiger sei als der 300-Milliliter-Normalpreis finde er „dreist“, schreibt er.

Ob es an der Sorte liegt? „Das Gute kostet natürlich mehr, Sauerei“, schreibt ein Nutzer mit einem Hauch Ironie.

Warum der Angebotspreis derart niedrig ausfällt, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Aber abschrecken lässt sich der Rewe-Kunde und offensichtliche Gewürz-Ketchup-Fan davon offenbar nicht – denn Kritik an dem Produkt lässt er in den Kommentaren unter seinem Post nicht zu. Als ihn ein User von einer anderen Marke überzeugen will, bleibt der Kunde standhaft: „What? Hela ist der Übershit.“