Kunde schäumt bei Blick in Kühlregal vor Wut – „Schämt euch, Rewe“

Rewe-Kunden raubt das Thema Bonusprogramm so langsam den letzten Nerv. Während für manche der Griff zum Handy statt zur Payback-Karte schon zur neuen Gewohnheit geworden ist, suchen andere noch nach Wegen und Mitteln die Nutzung der Supermarkt-App zu umgehen. So hat ein Rewe-Kunde jetzt einen scheinbaren Trick entlarvt. Alle Infos dazu erhältst du hier >>>.

Ein anderer Kunde hat jetzt aber abseits vom Bonusprogramm eine Entdeckung gemacht, die ihn fassungslos zurückließ. Doch war das Produkt so tatsächlich im Kühlregal zu finden?

Rewe-Kunden platzt der Kragen

Seine Entdeckung war so unheilvoll, dass er seinem Ärger auf „X“ Luft machen musste. „Schämt euch, Rewe, wenn ihr das echt so verkauft habt. Was stimmt mit euch nicht?“, fragt sich der entsetzte Kunde. Dazu hat er ein Bild geteilt.

Darauf zu sehen: Ein aufgeschnittenes Weizenbrötchen und ein Schaumkuss, fein säuberlich in Plastik verpackt mit der Aufschrift „Frisch selbstgemacht“. Am Boden ist deutlich das Rewe-Logo erkennbar. Bei dem Bild handelt es sich um einen Screenshot, der abermals mit der Aufschrift „Ohne Worte. Ich dachte, alles gesehen zu haben, aber dann sah ich das“ versehen wurde.

Andere Kunden sind begeistert

Ob es das Produkt so tatsächlich aktuell bei Rewe zu kaufen gibt, ist nicht bekannt. Recherchen dieser Redaktion zufolge, wurde die Kombination aus Brötchen und Schaumkuss beim Supermarkt-Riesen in der Vergangenheit aber, je nach Region, tatsächlich als „Matschbrötchen“ oder „Datschweckle“ verkauft und soll unter Kunden sogar als beliebter Snack gehandelt worden sein.

Und scheinbar hat seine Beliebtheit unter Rewe-Kunden auch noch längst nicht abgenommen. So setzte etwa eine Frau dem wetternden „X“-Nutzer ein deutliches „Warum nicht?“ entgegen. Ein anderer drückte sich noch klarer aus: „Wo ist das Problem? Man könnte eine andere Verpackung nutzen. Aber ich würde das kaufen. Ab und zu. Als Kindheitserinnerung.“