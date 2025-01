Rewe: Neues Bonusprogramm treibt Kunden zur Weißglut – „War das so schwer?“

Schnäppchenjäger aufgepasst – der Supermarkt-Dschungel wird noch aufregender!

Wenn die Preise in den Regalen wie wild nach oben schießen, bleibt den cleveren Einkäufern nur eins: ab zu den Bonusaktionen! Und genau da macht Rewe jetzt einen riesigen Schritt, der jedoch für ordentlich Ärger sorgt.

Rewe: XXL-Spartipp – Kunde offenbart Geheimnis

Schon seit Januar 2025 hat Rewe sein eigenes Bonusprogramm ins Leben gerufen – und damit die Partnerschaft mit Payback beendet. Aber was macht das Bonus-System eigentlich so spannend? Nun, in der Rewe-App gibt es wöchentlich neue Aktionen, bei denen sich Euro-Guthaben sammeln lässt – ohne großen Aufwand. Einfach an der Kasse scannen und das Guthaben wächst. Und je mehr man im Monat einkauft, desto größer wird der Bonus im nächsten Monat.

Doch eben dieser Spar-Marathon brachte jetzt einen Rewe-Kunden laut „wa.de“ auf einen kleinen, aber feinen Spartrick. Er erklärte, wie er 15 Packungen Barilla-Nudeln für 31,85 Euro einkaufte, aber sage und schreibe 27,50 Euro Guthaben zurückbekam. Kein Wunder, dass sein Mathe-Beispiel nicht nur ordentlich die Köpfe rauchen ließ, sondern auch zahlreiche Fragen auslöste.

„Kann man sich die 27,50 Euro auszahlen lassen?“, fragte prompt ein User. Ein anderer lachte: „Dann könnte man ja gleich zu Rewe Geld abheben gehen.“ Doch nicht jeder versteht das System sofort. Die Facebook-Gruppe wird zur Sparschule und der eine erklärt, wie man mit dem Guthaben von Nudeln, Milch und anderen Produkten die nächste Rechnung quasi „wegzaubern“ kann.

Ärger wegen User-Fragen: Rewe-Kunde reagiert genervt

Und schon ist man mittendrin in einer wilden Diskussion, die mehr an ein Mathequiz erinnert als an den nächsten Einkauf. Doch ein Nutzer hatte offenbar die Faxen ordentlich dicke, denn er verstand so gar nicht, wieso einigen das Bonusprogramm von Rewe noch unklar ist. So wütet er etwas genervt: „Was gibts da nicht zu verstehen? Du bekommst Rabatt und den kannst du beim nächsten Einkauf einlösen. War das so schwer?“

Wer ein echter Sparfuchs sein will, kann bei Rewe ordentlich sparen – aber Vorsicht! Nicht in den Kaufrausch verfallen, das kann teuer enden.