Rewe Bonus treibt Kunden zur Weißglut – „Das ist doch lächerlich“

Mit dem Jahreswechsel hat sich Rewe von Payback verabschiedet und sein eigenes Bonusprogramm eingeführt. Mit Rewe Bonus und der passenden App dazu können Kunden weiterhin sparen, es ist nur vieles anders. Und die Boni können sie nur beim Supermarkt einlösen und nicht wie bisher Punkte in vielen verschiedenen Geschäften sammeln. Mitunter kritisieren die Kunden das neue Programm ordentlich.

Auch nach ein paar Wochen scheinen bei den Kunden noch viele Fragen rund um den neuen Rewe Bonus offen zu sein. Wir klären hier einige, die bereits öfter in den Sozialen Medien gestellt wurden.

Rewe Bonus-Booster erklärt

Ein großer Unterschied zwischen Payback und Rewe Bonus: Bei letzterem sammelt man tatsächlich Euros statt Punkten. In der App gibt es Coupons, wöchentliche Bonus-Aktionen und den Bonus-Booster, über den Kunden einen Bonus für den Folgemonat ansammeln können. So weit, so gut.

Auch interessant: Rewe und Lidl droht Ärger – schuld ist dieses Vorgehen bei den Kunden

Doch genau der Bonus-Booster sorgt oft noch für Fragezeichen. „Habe ich richtig verstanden, dass der Bonus zum Monatsende weg ist, wenn die Summe niedriger als 50 Euro ist?“, fragt zum Beispiel eine Nutzerin auf Threads. Nein, dein Guthaben, dass du in der App sammelst, bleibt dir bestehen und kann auch später noch eingelöst werden. Doch sammelst du über einen Monat hinweg Boni, die am Ende des Monats zu einem Coupon werden, dann kann dieser ausschließlich (!) im Folgemonat eingelöst werden.

Ab 50 Euro Einkaufswert gibt es drei Prozent bis hin zu zehn Prozent, wenn du über einen Monat hinweg 400 Euro im Supermarkt gelassen hast.

Rewe Bonus-Konto erklärt

Die nächste Frage richtet sich nach dem Bonus-Guthaben. „Ich hab‘ das noch nicht so ganz kapiert. In der App gibt’s zehn Prozent auf beste Wahl Produkte, aber es wird am Betrag gar nix abgezogen? Oder geht das auch auf den Bonus?“ Ja genau, der Rabatt wird dem Bonus-Konto der Kunden zugeschrieben. Gibt es Prozente oder Euro-Boni auf bestimmte Produkte, dann wird der Betrag nicht an der Kasse abgezogen. Du kannst den so gesammelten Betrag allerdings stets beim nächsten Einkauf einlösen.

+++ Kunde nutzt Rewe Bonus-App – als er die Abrechnung sieht, trifft ihn der Schlag +++

Damit kommen wir zum nächsten großen Unterschied: Statt grundsätzlich Payback-Punkte zu sammeln, bekommt man hier nur auf bestimmte Produkte Boni. Im Bonus-Booster sammelt man zwar auch für jeden Einkauf an, doch das „Gesparte“ kann man so erst im Folgemonat in Form eines einmalig einlösbaren Coupons ausgeben.

Rewe Bonus: Das kritisieren die Kunden

Und nun zu einem großen Kritikpunkt vieler Kunden: Das Gefühl, dass man mit Rewe Bonus nicht wirklich viel spart. So beschwert sich eine Nutzerin bei Threads: „Ich bin echt frustriert von dem Rewe Bonus. Das ist einfach nur eine Enttäuschung… Ich kaufe für 137 Euro ein und bekomme lediglich 7 Euro Bonus zurück – das ist doch lächerlich! Payback ist definitiv um ein Vielfaches besser!“, so ihre Meinung.

Dazu lässt sich nur abschließend zusammenfassen, dass es mit dem Bonus-Programm umso wichtiger wird, gezielt nach Rabatt-Aktionen einkaufen zu gehen. Zwar sammelt man über den Booster grundsätzlich an, doch erhält man nicht für jedes Produkt gleich viel. Bei manchen lohnt es sich mehr – wie bei den Mehrfach-Punkten bei Payback. Wenn du viel oder sogar ausschließlich bei Rewe einkaufst, lohnt sich das Bonusprogramm bestimmt für dich. Doch wenn du lieber auch in anderen Märkten einkaufst, die noch bei Payback mitmachen (Edeka und Netto zum Beispiel), dann vielleicht weniger.