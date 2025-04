Rewe-Angebot macht Kunden fuchsteufelswild – „Ihr habt sie doch nicht mehr alle“

„Nicht nur goldig, sondern glamourös“… na, was könnte das sein? „Ostern steht vor der Tür und zwischen den ganzen Naschereien ist ein Schoko-Hase ein echter Klassiker“ Okay, jetzt müsste es aber klingeln. Natürlich, es geht um den Lindt Osterhasen, der traditionell in goldenes Papier gewickelt wird und mit einer goldenen Glocke an einem roten Band versehen ist.

Die Europa-Galerie in Saarbrücken wirbt jetzt mit einer besonderen Glamour Edition, die es bei Rewe zu kaufen gibt. Doch auf die simple Frage, wie die Kunden diese finden, erhält das Einkaufscenter eine unerwartete Antwort. Und die fällt ganz schön heftig aus.

Rewe-Angebot zieht Wut auf sich

In einer Sache sind die meisten einig: Ja, Schokolade zu Ostern ist ein Muss. Und die Süßigkeiten von Lindt und Co. schmecken vielen Kunden. Doch über die aktuellen Preise für die Waren können sie nicht mehr hinwegsehen. Und so überrascht es auch kaum, dass die Werbung des Einkaufszentrums auf taube Ohren stößt.

„Wird ja immer teurer“, „Viel zu teuer geworden“, „Unbezahlbar mittlerweile, stimmt Preis-Leistung nicht mehr“ – das sind noch die harmloseren Kommentare, die sich unter dem Facebook-Beitrag der Europa-Galerie sammeln. „Bei einem Kilopreis von circa 50 Euro? Nein, danke“, argumentiert etwa eine Nutzerin. Zumal auch die Hasen kleiner geworden seien und sich die Preise somit unbemerkt noch weiter gesteigert hätten.

Rewe: Kunden wird es zu teuer

„Kann man sich nicht mehr leisten“, sagt ein Kunde klipp und klar. „Bei Rewe kostet eine Packung Milka Eier fünf Euro. Ihr habt sie doch nicht mehr alle“, schimpft der Nutzer weiter. Daher kauft er die Produkte nur noch ein, wenn sie reduziert sind. „Mein Tipp: Kauft diesen Süßkram ein, zwei Tage vor Ostern, dann bekommst du die wesentlich billiger.“

Und eine Nutzerin hat noch einen besseren Tipp – und zwar könnte man auch nach Ostern zugreifen. Dann sind die Produkte sogar noch günstiger. Allerdings ist Ostern dann auch schon vorbei. Wer also zu den Feiertagen schon versorgt sein möchte, muss kurzfristig nach Angeboten Ausschau halten oder zu Eigenmarken greifen. Diese sind im Vergleich zu Markensüßigkeiten deutlich billiger.