Rewe, Aldi und Co: Unwetter in Spanien haben Folgen – Kunden werden es merken

Mit bangem Blick haben wir auch in Deutschland die Unwetter-Lage in Spanien beobachtet. Die Flutkatastrophe kostete mindestens 220 Menschen das Leben, immer noch werden Personen vermisst. Gerade die Region Valencia wurde schwer verwüstet. Mehr dazu liest du hier >>>.

Die Unwetter haben hier aber auch ihre Spuren an den Obst-Plantagen hinterlassen. Gerade in der Region Valencia spielt der Anbau von Früchten eine zentrale Rolle. Doch nicht nur die Wirtschaft der spanischen Region könnte jetzt in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Auch deutsche Händler und Unternehmen wie Rewe, Aldi und Co. könnten die Folgen der Unwetter jetzt deutlich zu spüren bekommen.

Rewe, Aldi und Co. in der Mandarinen-Krise?

Wie Marktanalyst Claudio Gläßer von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) angibt, könnte das vor allem auf die Mandarinen-Ernte erheblichen Einfluss haben, die zur Zeit der Unwetter auf Hochtouren lief. Durch den starken Wind sind laut Gläßer viele Früchte von den Bäumen abgeworfen oder von schlagenden Ästen beschädigt worden. „Viele Plantagen stehen unter Wasser, deshalb kommen die Ostbauern nicht auf die Anbauflächen.“ Davon seien auch Orangen und Zitronen betroffen.

Das spanische Wirtschaftsportal Levante-EMV hat die durch die Unwetter bislang verursachten Schäden zusammengerechnet und kommt auf eine schockierende Summe von 192 Millionen Euro. Wie groß die Ernteausfälle bei den einzelnen Obstsorten im Genauen aussieht, sei noch unklar. Aus der Region Valencia stammen laut AMI 84 Prozent der spanischen Mandarinen- und Clementinen-Exporte, bei Orangen 74 Prozent. Spanien ist für Deutschland das mit Abstand wichtigste Lieferland für Zitrusfrüchte.

Preisanstieg bei Rewe, Aldi und Co. gewiss?

Experten halten es nun für möglich, dass auch Kunden von Rewe, Aldi und Co. in Deutschland die Folgen der Ernteausfälle zu spüren bekommen könnten. Demnach sei laut Gläßer zu erwarten, dass in den nächsten Wochen – gerade bei den zur Weihnachtszeit so beliebten Mandarinen – übel an der Preisschraube gedreht wird. Auch leere Regale könnten bei Rewe, Aldi und Co. eine Folge der Flutkatastrophe sein.

In der Branche selbst nimmt man die Mandarinen-Lage aber noch nicht so dramatisch wahr. Ernteausfälle seien hier gang und gäbe. Demnach sei eine Option für Händler wie Rewe, Aldi und Co. aus Deutschland, auf andere Lieferländer auszuweichen, um der der drohenden Zitrusfrucht-Krise auszuweichen. (mit dpa)