Rewe, Aldi und Co.: Hiobsbotschaft für Kunden! Kult-Getränk verschwindet für immer aus den Regalen

Sommer, Sonne, Sonnenschein – und ein leckerer Eistee. Das passt für viele perfekt zusammen. Doch jetzt soll eine beliebte Marke aus den Regalen bei Rewe, Aldi und Co. verschwinden – und das für immer.

Noch in diesem Monat soll der Eistee für immer aus den Regalen von Rewe, Aldi und Co. genommen werden. Um welche Sorte es sich handelt, liest du in diesem Artikel.

Rewe, Aldi und Co.: Tschüss, Eistee!

Wenn im Sommer die Temperaturen steigen und die Sonne unsere Haut erwärmt, ist ein Eistee für viele eine willkommene Erfrischung. Eistee ist zu einem echten Kult-Getränk geworden – zu jeder Jahreszeit. Selbst berühmte Rapper wie Capital Bra, Shirin David und Haftbefehl haben ihre eigenen Sorten auf den Markt gebracht.

Doch eine Marke sagt jetzt für immer Tschüss: Der Eistee „Nestea“ von Nestlé wird noch in diesem Monat aus den Regalen von Rewe, Aldi und Co. verschwinden. Und das, nachdem vor Kurzem bereits der Produktionsstop der Traditionsmarke „Punica“ bekanntgegeben wurde, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Nestlé teilte mit, dass der Vertrag mit dem bisherigen Vertriebspartner abgelaufen sei und dass alle „Nestea“-Produkte bis Ende März im Handel abverkauft werden sollen.

Das steckt hinter dem Stopp

Der Schweizer Konzern Nestlé gilt als umstritten. Möglicherweise steckt ein Strategiewechsel hinter dem Rauswurf von „Nestea“. Die Marke wurde unter anderem wegen ihres hohen Zuckergehalts kritisiert. Wie die Zukunft des Getränks aussieht, möchte Nestlé bisher nicht verraten.

Bekannt ist nur, dass das Wachstum des Eistee-Geschäfts im Allgemeinen nachgelassen hat. Im Jahr 2021 gab es noch ein Plus von 17,2 Prozent, in 2022 stiegt die Verkaufskurve nur noch um 2,7 Prozent – ein deutlicher Rückgang. Für Kunden von Rewe, Aldi und Co. dürfte das Aus des Kultgetränks ein schwerer Schlag sein!