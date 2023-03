Edeka, Kaufland und Co: Änderung bei beliebten Getränken – das steckt dahinter

Änderung in den Getränkeregalen von Edeka, Kaufland und Co.! Einige Produkte sehen nun anders aus, als du es gewohnt bist.

Wem eine ganze Flasche Whisky, Wodka oder Gin zu viel ist, der greift gerne zu den sogenannten Ready-to-Drinks in der Dose. Diese sind bereits fertig gemischt (zum Beispiel Whisky mit Cola). Somit brauchst du dir keine große teure Liter-Flasche zulegen, wenn du mal Durst auf etwas Alkoholisches verspürst. Zu kaufen gibt es die Drinks unter anderem bei Edeka und Kaufland. Ab sofort gibt es aber eine Änderung im Design.

Edeka, Kaufland und Co.: Immer mehr Firmen stellen um

Der Alkohol-Hersteller Diageo stellt sein Portfolio an Ready-to-Drinks in der Dose ab sofort komplett auf das schlanke 0,25-Liter-Format um. Davon berichtet „Getränke News“. Belsazar Rosé & Tonic wird bereits seit seiner Einführung in diesem Format angeboten. Bisher gab es die Mischgetränke von Captain Morgan, Johnnie Walker, Gordon’s und Tanqueray nur in den 0,33-Liter-Dosen.

Diageo führt gleichzeitig auch noch zwei neue Getränke ein, die ebenfalls von vornerein als 0,25-Dose daherkommen. Tanqueray & Tonic soll es sowohl in einer alkoholischen als auch in einer alkoholfreien Version geben. Die Produkte kommen im April auf den Markt.

Auch Vorteil für Edeka, Kaufland und Co.

Der Hauptgrund für die Umstellung: Der Trend zu einem „moderaten“ Alkoholkonsum, wie Diageo angibt. Außerdem wirken die neuen Gebinde moderner und hochwertiger. Wie „Getränke News“ berichtet, brachten in der Vergangenheit immer mehr Hersteller ihre Ready-to-Drinks in dem schlankeren Format heraus.

Das soll auch für den Handel ein Vorteil sein: Auf gleicher Fläche haben mehr Dosen Platz. Ready-to-Drinks gehören zu den Alkoholkategorien mit dem meisten Zuwachs. 2022 gab es ein Plus von 20 Prozent.