Kaufland: Einkaufswagen wirft bei Kunden Fragen auf – das steckt wirklich dahinter

Woche für Woche erledigen zahlreiche Verbraucher ihren Einkauf bei Kaufland. Um die Produkte durch den Laden zu transportieren, greifen die Kunden dabei auf den altbewährten Einkaufswagen zurück. Und eine Frage stellt sich dabei vielen von ihnen.

Wenn du schon einmal bei einem Kaufland mit Rolltreppe einkaufen warst, hast du es vielleicht beobachten können. Die Einkaufswagen bleiben auf der Rolltreppe stehen und rollen nicht zurück. Da kommt bei vielen die Frage auf: Wie geht das eigentlich?

Kaufland: Influencerin hat den Supermarkt durchschaut

Influencerin „peeretv“ liefert auf Instagram die vermeintliche Antwort auf die Frage. Es liegt an den Rillen! Die Rillen sind dafür da, dass die Flächen, auf denen du dich befindest, nicht rutschig werden.

Wie das Onlineportal „Echo24“ weiterhin berichtet, verhindern die Rillen, dass sich Gegenstände wie zum Beispiel Schnürsenkel oder Müll zwischen den Stufen und der oberen oder unteren festen Bodenplatte verfangen.

Auch Aldi hat so seine Tricks auf Lager

Doch nicht nur an der Rolltreppe gibt es Rillen. Auch die Einkaufswagen haben Rillen. So hakt sich der Einkaufswagen leichter auf der Rolltreppe ein – und kann nicht mehr vor- oder zurückrutschen. Praktisch, oder?

Und auch Aldi hat so seine Tricks auf Lager. Um in eine Aldi-Filiale zu gelangen, musst du durch den Eingang über einen Teppich – und dieser Teppich ist nicht nur dafür gedacht, um sich die Schuhe abzuwischen. Dahinter steckt ein äußerst cleveres System: Sobald du mit dem Einkaufswagen über den grauen Teppich rollst, kommt eine geheime Funktion zum Einsatz! Was es damit genau auf sich hat, das erfährst du in diesem Artikel.