Jetzt wissen Kunden von Rewe, Aldi & Co. Bescheid – es geht um „richtig Kohle“

Der Sommer ist da und liefert uns Grill-Wetter am laufenden Band. Bei den allermeisten Barbecue-Fans gehören aber längst nicht nur Würstchen, Nackensteaks und Cevapcici auf den Teller, sondern auch noch leckere Beilagen. Da kommt beim Einkaufen bei Rewe, Aldi, Lidl & Co. schnell ein ordentliches Sümmchen zusammen. Zumindest dann, wenn Kunden unüberlegt ins Regal greifen.

Ob Supermärkte oder Discounter – die Sortimente von Rewe, Aldi & Co. bestehen längst nicht nur aus bekannten Marken, sondern jede Kette hat auch ihre meist günstigeren Eigenmarken. Seitdem die Preise durch Corona-Krise, Inflation, Lieferengpässe, Klimawandel usw. stark gestiegen sind, bewerben manche Händler ihre No-Name-Produkte sogar besonders intensiv, um preisbewusste Kunden anzulocken. Doch was taugen diese und wer steckt dahinter – zum Beispiel, wenn es ums Grillen geht?

Sparen bei Rewe, Aldi & Co. – so geht’s

„Dass viele Markenhersteller die No-Name-Produkte von Discountern herstellen, weiß mittlerweile jeder“, berichtet der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss. „Aber die große Frage ist immer: Welcher Markenhersteller steckt denn hinter den Eigenmarken?“

Ob Zaziki von Rewe, Hirtenkäse von Aldi oder Kräuter-Baguette von Lidl – diese Eigenmarken-Produkte stellen die Discounter und Supermärkte nicht selbst her, sondern sie lassen sich insgeheim von Marken-Konzernen beliefern. Die Kunden können damit „richtig Kohle sparen“, betont Perduss. Beispiele für die nächste Grill-Party nennt er in dem Video aus unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“, das hier im Artikel eingebaut ist.

No-Name-Doppelgänger nicht schlechter als Markenprodukte

Die genannten Produkte und deren Hersteller haben die „Markendetektive“ recherchiert. Wer mit der dazugehörigen App einkaufen geht, kann bis zu 30 Prozent sparen, wenn er bei Rewe, Aldi, Lidl, Penny & Co. zum No-Name-Doppelgänger greift anstelle zum Original. Sorgen müssten sich die Kunden dabei keine machen, betont Ron Perduss. Die Qualität der No-Name-Produkte sei nicht schlechter als bei teureren Marken.

Du möchtest mehr über den Unterschied von No-Name- und Markenprodukten wissen – und über die Möglichkeit, bei Rewe, Aldi & Co. zu sparen? In einem separaten Artikel aus unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ geht Ron Perduss noch ausführlicher auf das Thema ein (>>> hier die Einzelheiten).

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel oder eben auch beim Einkaufen bei Rewe, Aldi und Co.