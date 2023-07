Kaum tritt nun im Juli 2023 die Erhöhung der Renten in Kraft, gibt es erste Prognosen zur Rentenanpassung im kommenden Jahr. Viele Senioren zeigen sich trotz der deutlichen Steigerung der Rente unzufrieden. Es geht zwar 4,39 Prozent (West) und 5,86 Prozent (Ost) nach oben, die Rentenrunde bleibt aber hinter der Inflationsrate zurück. Zudem kommen die Rentner, anders als pensionierte Beamte, nicht in den Genuss eines steuerfreien 3.000-Euro-Inflationsausgleichs.

Doch nun richtet sich schon der Blick auf die nächste Rentenanpassung im kommenden Sommer 2024. Und die könnte es in sich haben und so manchen Ruheständler in Staunen versetzen.

Rente: Hammer bei Erhöhung bahnt sich für 2024 an

Glaubt man ersten Einschätzungen von Experten, könnte es für ganz Deutschland die fetteste Rentenerhöhung seit 1977 geben (damals +9,9 Prozent). Damals war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler! Im kommenden Jahr gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen West und Ost, sondern eine einheitliche Anpassung für alle.

„Ab Mitte 2024 bekommen Rentner ein Plus von mindestens 5,5 bis sechs Prozent“, prophezeit der Freiburger Ökonomie-Professor Bernd Raffelhüschen. Es sei sogar noch mehr drin: „Wenn es noch weitere Erhöhungen bei den Lohntarifen in diesem Jahr gibt, könnten die Renten sogar noch weit über sechs Prozent steigen.“ Die Bahnmitarbeiter kämpfen aktuell zum Beispiel um eine zweistellige prozentuale Tariferhöhung.

Auch Jens Boysen-Hogrefe vom Kiel Institut für Weltwirtschaft rechnet angesichts der laufenden Tarifverhandlungen damit. Der „Bild“ sagt er: „Die Rentenanpassung im kommenden Jahr könnte noch mal stärker ausfallen als dieses Jahr.“

Drei fette Rentenanpassung in Folge machen sich finanziell bemerkbar

Die Rentner werden also von den satten Tarifabschlüssen etwa im Öffentlichen Dienst und anderen Branchen profitieren. Das Statistische Bundesamt ermittelt die jährliche Lohnentwicklung – daran orientiert sich in der Regel dann auch die Rentenanpassung.

Die Rentenruden der vergangenen fünf Jahre. Foto: dpa/ B. Bolte/J. Reschke, Redaktion: B. Schaller

Bereits im Juli 2022 gab es eine Steigerung bei der Rente um 5,35 Prozent (West) und 6,12 Prozent (Ost). Wer im Juni 2022 als West-Rentner noch 1.200 Euro monatlich bekam, könnte so nach drei Anpassungen ab Juli 2024 rund 1.400 Euro von der Rentenkasse kriegen. Eine deutliche Anpassung! Jedoch bei einer gleichzeitig hohen Inflation – das gehört zur ganzen Wahrheit dazu!.