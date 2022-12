Postbank: Große Änderung im Online-Banking – Millionen Kunden betroffen!

Für Kunden der Postbank gibt es eine große Änderung. Sie betrifft Millionen Menschen – genauer gesagt jeden, der das Online-Banking benutzt.

In diesem Fall könnten Kunden der Postbank bei ihrem letzten Login verwirrt gewesen sein. Doch das Geldinstitut hat eine Erklärung.

Postbank mit neuem Login-Design

Wer sein Online-Postfach bei der Postbank regelmäßig checkt, wird nun nicht überrascht sein. Denn das Geldinstitut informierte seine Kunden bereits Mitte November 2022 über das neue Design auf der Webseite, wie „Chip.de“ berichtet. Seit dem 8. Dezember gilt die Änderung.

Doch Unwissende könnten vielleicht im ersten Moment stutzig gewesen sein. Denn oftmals versuche Betrüger Webseiten zu kopieren, um an die Daten von Bank-Kunden zu kommen. Doch an dieser Stelle kann Entwarnung gegeben werden. Sobald sich Nutzer im Online-Portal anmelden, würden sie erneut einen Hinweis zu der Design-Umstellung erhalten.

Weitere Änderungen kommen auf Kunden zu

„Sie haben es vielleicht schon gehört: Unsere IT zieht um. In Vorbereitung dazu erhält die Login-Seite zum Postbank Banking und Brokerage bereits am 8. Dezember eine neue, moderne Optik. Wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie sich demnächst anmelden. Wie die Login-Seite für Ihre Bankgeschäfte ab dem 8. Dezember aussieht, sehen Sie oben. Alles andere beim Login mit Ihrer Postbank ID bleibt wie gewohnt. Auch Ihr Sicherheitsverfahren, Postbank BestSign, bleibt weiterhin gültig. Achten Sie in nächster Zeit besonders darauf, Ihre Zugangsdaten über unsere Webseite postbank.de einzugeben. Bleiben Sie wachsam“, zitiert „Chip.de“ die Postbank.

Weitere News:

Mit dem IT-Umzug soll die Deutsche Bank und die Postbank auf einer gemeinsamen Plattform fusionieren – und zwar in der Google Cloud. 2023 sollen dann noch zusätzliche Funktionen für die Kunden zur Verfügung stehen.