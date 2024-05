Playmobil-Funpark: Ausnahmezustand im Freizeitpark! Feuerwehr im Großeinsatz

Trotz des Unwetters am Pfingstwochenende in vielen Teilen Deutschlands nutzten viele Familien den freien Sonntag (19. Mai) für einen Ausflug in den Playmobil-Funpark in Zirndorf (Bayern). Doch in dem Freizeitpark sorgte ein Zwischenfall für Aufregung: ein Gasaustritt in der Anlage.

Der mögliche Austritt von Chlorgas sorgte vor Ort für einen Ausnahmezustand. Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge reihen sich an der Straße auf, viele Einsatzkräfte sind vor Ort.

Playmobil-Funpark: Großeinsatz der Feuerwehr

Der Austritt eines potenziell gefährlichen Gases hat am Nachmittag des Pfingstsonntags zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten im Playmobil-Funpark geführt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage des Nachrichtenportals „Nordbayern“ mitteilte, sind Polizei, Feuerwehr und das Bayerische Rote Kreuz wegen des Austritts eines potenziell gefährlichen Gases vor Ort.

Demnach hat eine „Gefahrstoff-Meldeanlage“ in dem Park ausgeschlagen. Einsatzkräfte, die vor Ort ankamen, sollen tatsächlich einen „chemischen Geruch“ in der Luft wahrgenommen haben. Daraufhin wurde schnell gehandelt und ein Teil des in Windrichtung liegenden Playmobil-Park-Geländes augenblicklich evakuiert.

Untersuchungen laufen

Worum es sich bei dem austretenden Gas handelt, ist derzeit noch nicht klar. In dem betroffenen Raum waren den Angaben zufolge mehrere möglicherweise ursächliche Stoffe gelagert. „Wir versuchen jetzt mit Gasspürmessgerät und PH-Indikatoren herauszufinden, welcher der Stoffe ausgetreten ist“, erklärte ein Sprecher gegenüber „Nordbayern“. Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr.

Der Playmobil Funpark in Zirndorf ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für Familien aus der Region, sondern auch überregional. Der Freizeitpark zeichnet sich durch zahlreiche Playmobil-Spielwelten aus, bietet viele Wasserspielplätze, Aktivspielplätze und sogar einen überdachten Klettergarten, so dass Kinder hier voll auf ihre Kosten kommen.