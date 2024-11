Penny: Weihnachts-Schock – von diesem Adventskalender sollten Kunden die Finger lassen

Ob mit Schokolade, Socken, Schnaps oder Rätseln aller Art – ein Adventskalender gehört i zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Schließlich leuchten nicht nur Kinder-Augen beim Öffnen der Türchen, auch die Großen freuen sich über ein abendliches Adventsbier.

Aber jetzt müssen manche Verbraucher aufpassen! DIESE Penny-Weihnachtskalender werden zurückgerufen. Nun sollte man ganz genau hinschauen und von diesen Produkten besser schon vor der Weihnachtszeit die Finger lassen.

Penny: Adventskalender-Rückruf – diese Produkte sind betroffen

Es betrifft gleich drei Adventskalender des Discounters – wobei der Produktname „Douceur“ schon auf den süßen Inhalt hinweist. Was damit gemeint ist? Nun ja, „Douceur“ heißt vom Französischen übersetzt eben „Süßigkeit“. Aber mit dem süßen Vergnügen ist es nun offenbar vorbei – Penny machte nämlich nun eine Eilmeldung publik.

So rief die Firma „Millano Sp. Z.o.o. S.K.A.“ aus Polen, die hinter der weihnachtlichen Süßigkeit steckt, alle möglichen Produkte zurück. Welche das sind? Das erfährst du hier:

Douceur, Adventskalender „Mir doch egal wie alt ich bin“, 75g

Douceur, Adventskalender „Weihnachtsdorf“, 75g

Douceur, Adventskalender „Christmas Calories Don’t Count“, 75g

„Starke Abweichungen“: Das steckt hinter dem Rückruf

Aber warum werden die schokoladigen Penny-Produkte eigentlich zurückgerufen? Immerhin enthalten sie keinen Alkohol oder sonst ähnliche Zusatzstoffe. Nun, laut Pressemitteilung ist der Grund „eine starke Geruchs- und Geschmacksabweichung“. Und das betreffe „alle Mindesthaltbarkeitsdaten“.

So rät die Firma das Penny-Produkt nicht (!) zu verzehren und es prompt an die Verkaufsstellen zurückzugeben. Und das sollte man wirklich machen – immerhin will man zur Vorweihnachtszeit nicht mit Bauchschmerzen oder ähnlichem im Bett liegen.

