Penny geht bei Backwaren neue Wege – was auf Kunden jetzt zukommt

Brötla, Semmel, Croissant oder doch lieber eine Scheibe leckeres Brot? Doch damit ist die Auswahl noch lange nicht erschöpft, schließlich gibt es in Deutschland zahlreiche Sorten, zwischen denen man sich entscheiden muss. Und das Brot ist hierzulande sehr beliebt, schließlich kauft jeder Haushalt laut Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) rund 40,7 Kilogramm.

+++ Kaufland, Penny und Co.: Dreiste Masche! Kunden fällt es erst jetzt auf +++

Kein Zweifel: Brot ist für viele so heilig wie der Kaffee am Morgen. Deshalb ist es nur natürlich, dass auch Supermärkte ein Sortiment an Backwaren anbieten. Doch jetzt geht Penny neue Wege – die Kunden werden staunen.

Penny & Aldi: Kooperation mit lokalen Bäckereien

Für das belegte Baguette in der Pause oder das süße Teilchen zum Kaffee – viele Menschen nutzen nicht mehr das Sortiment der Handwerksbäckereien, sondern kaufen ihre Backwaren direkt im Einkaufsmarkt an den sogenannten Backstationen. Doch nicht nur der Snack für zwischendurch wird dort eingekauft, sondern eben auch die Brötchen oder das Brot für den täglichen Bedarf.

+++ Penny: Kunde schäumt vor Wut – „Dazu gibt es klare gesetzliche Regelungen!“ +++

Warum auch nicht? Schließlich schmeckt es den meisten Menschen und günstig ist es auch noch. Doch die Sache hat einen Haken: Viele Produkte werden meist nur aufgebacken und nicht, wie in der traditionellen Bäckerei, frisch hergestellt. Aber halt! So ganz stimmt das nicht. Denn Aldi arbeitet nach eigener Aussage schon lange mit regionalen Bäckern zusammen und auch Penny erweitert ab 2022 sein Angebot durch die Zusammenarbeit mit regionalen Bäckern.

„Start war erfolgreich“: Bio-Produkte kommen gut an

Nun geht der Discounter einen Schritt weiter und bietet in Berlin auch Backwaren von regionalen Bio-Bäckereien an. Nach Angaben eines Penny-Sprechers ist Beumer Lutum der erste regionale „Bäcker mit Bio-Kompetenz“, mit dem Penny zusammenarbeitet. Weiter hieß es, dass „der Start sehr erfolgreich“ war.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Und wer weiß, vielleicht kann man bald auch in NRW die leckeren Bio-Backwaren von Penny probieren – und bei einem leckeren Schmankerl wagt man auch gerne mal einen herzhaften Test.