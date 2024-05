Geld abheben bei Penny: Was sind die Bedingungen?

Nur Bares ist Wahres, heißt es so schön. Doch was, wenn gerade kein Bargeld zur Hand ist und der nächste Bankautomat meilenweit entfernt steht? Superhohe Gebühren in einem anderen Bankinstitut für die Bargeldabhebung in Kauf nehmen, kommt schonmal nicht infrage. Dafür haben Supermarktketten und Drogeriemärkte die Lösung – eine Bargeldauszahlung direkt vor Ort! Auch Discounter Penny bietet die Bargeldauszahlung an. Doch wie kann man bei Penny überhaupt Geld abheben?

Das Geldabheben ist bei Penny kostenlos und gebührenfrei. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Stimmt! Denn um bei Penny Geld abheben zu können, musst du bei der Supermarktkette bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Geschenkt ist die Bargeldauszahlung nämlich trotzdem nicht. Welche Bedingungen du erfüllen musst, um bei Penny Geld abheben zu können, erklären wir dir.

Geld abheben im Supermarkt: So geht es bei Penny

Das Geldabheben funktioniert bei Penny direkt an der Supermarktkasse. Foto: imago images/snapshot

Supermärkte und Drogeriemärkte arbeiten für die Bargeldauszahlung nicht mit eigenen Bankautomaten, sondern ganz einfach mit der Supermarktkasse. Dort wird ohnehin täglich Geld ein- und ausgezahlt. Wieso nicht also gleich einen Service für Kunden einbauen? Um bei Penny Geld abzuheben, musst du also an die Supermarktkasse – und zwar mit deinem Einkaufswert. Richtig gehört. Du musst erstmal etwas kaufen, bevor du Geld abheben kannst. Deinen Mindesteinkauf zahlst du wie gewohnt an der Penny-Supermarktkasse. Deinen Einkaufswert darfst du jedoch noch nicht beglichen haben, wenn du von der Bargeldauszahlung Gebrauch machen willst.

Vor Abschluss des Bezahlvorgangs nennst du der Kassenkraft deinen Wunschbetrag für das Geldabheben – bis zu 200 Euro kannst du bei Penny abheben. Typischerweise erfolgt die Bargeldauszahlung wie beim Bankautomat in Scheinen. Krumme Summen gibt es nicht. Deinen Wunschbetrag und Einkaufswert zahlst du an der Supermarktkasse mit deiner Girocard. Andere Karten wie American Express akzeptiert Penny nicht. Bei Penny kannst du die Bargeldabhebung nur mit Girocard (Maestro, VISA) durchführen. Zum Geldabheben musst du außerdem deinen PIN-Code eingeben. Nach erfolgreicher Bargeldauszahlung wird diese auf deinem Kassenbon separat aufgeführt.

Mindesteinkauf: So viel kostet dich das Geldabheben bei Penny

Bargeldauszahlung schön und gut. Aber wie viel musst du bei Penny kaufen, um dein Geld abheben zu dürfen? Hier verhängen Supermarktketten und Drogeriemärkte ihre eigenen Regeln. Häufig geht es beim Mindesteinkauf nicht um eine bestimmte Anzahl an Produkten, sondern um den Einkaufswert. Für dich als Kunden ist das Geldabheben zwar gebührenfrei, für Supermarktketten fallen jedoch Gebühren dafür an, dass Kunden ihr Geld abheben können. Mit dem Mindesteinkauf können die Supermarktketten diese Beträge häufig nicht decken, dafür erhoffen sie sich durch den Service aber Kundentreue.

Penny hat für die Bargeldauszahlung einen besonderen Wert als Mindesteinkauf festgelegt. Bei Penny kannst du ab einem Einkaufswert über 0,01 Euro gebührenfrei bis zu 200 Euro Bargeld abheben. Aber Achtung: Das gilt abzüglich aller eingelösten Gutscheine, Pfandbons und Ähnlichem. Nach dem Einlösen von diesem Guthaben müssen also 0,01 Euro übrig bleiben! Dann ist die Bargeldauszahlung gesichert.

Wie du bei Penny dein Geld abheben kannst, weißt du nun. Doch woher nimmt Penny seine Regelungen für die Bargeldabhebung? Zu wem Penny gehört, erfährst du hier.