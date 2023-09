Penny: Kunde betritt Filiale und fällt vom Glauben ab – „Seid ihr eigentlich noch ganz dicht?“

Wenn der September in den Oktober übergeht und so langsam der Herbst näher rückt, müssen wir uns alle damit auseinandersetzen, dass es bald kälter wird. Auch wenn das Wetter zurzeit noch im Spätsommer feststeckt, ist der Wandel unausweichlich. Und auch bei Penny zeigt er sich.

Doch etwas verfrüht, wie so einige Penny-Kunden finden. Das war hier im Angebot ist, können sie kaum glauben. Ein Kunde hat nun ein Foto auf Facebook geteilt und seinem Unglauben Luft gemacht.

Penny-Kunde kann es nicht fassen – „Ganz ehrlich“

Gerade erst sind die Sommerferien in Baden-Württemberg zu Ende und die Kinder müssen wieder zurück in die Schule. In anderen Bundesländern haben die Herbstferien schon begonnen (zum Beispiel in NRW). Dennoch ist der Winter noch Monate weg.

Da findet es ein Penny-Kunde doch sehr bedenklich, schon die Weihnachtssüßigkeiten in die Regale zu räumen. Lebkuchen, Christstollen, Schokoladen-Weihnachtsmänner – „Ganz ehrlich. Seid ihr eigentlich noch ganz dicht?“, will der Kunde wissen.

Supermärkte läuten Weihnachtszeit ein

Schon seit dem ersten Montag nach den Sommerferien liegen Dominosteine, Printen und Co. bei Penny aus. Die Ferien dauerten in Baden-Württemberg vom 27. Juli bis 9. September 2023. Daher dürfte es sich für die Kunden hier noch seltsamer anfühlen, bereits die Winterangebote in der Auslage zu sehen.

Allerdings waren da andere Supermärkte, Discounter und Co. sogar noch früher dran. In den Kommentaren unter dem Foto zählen Facebook-Nutzer zahlreiche Beispiele auf. „Ging mir letzte Woche auch schon so beim Müller… bitter!“, schreibt eine. „Bei Dm gibt es schon Adventskalender!“, beschwert sich ein Nutzer. „Norma hat dieses Jahr bereits Anfang August die Weihnachtszeit eröffnet.“ Da sei Penny sogar schon fast zu spät dran, gibt ein weiterer zu bedenken. Und auch bei Edeka sei eine Kundin bereits über das Angebot „gestolpert“.

Penny-Kunde wütend: „Das ist pervers“

„Und es wird Menschen geben, die sich bereits eindecken“, bereitet dieser Umstand einer Nutzerin Kopfzerbrechen. Allerdings gibt es auch jene, die das gar nicht so schlimm finden.

„Was hast du gegen einen leckeren Christstollen?“, fragt ein Facebook-Nutzer. „Nichts, ab November“, reagiert darauf ein anderer. „Aber das ist pervers… Das geht einfach net.“ Doch selbst Aldi hat das Weihnachtsgebäck bereits rausgekramt, merkt eine weitere Nutzerin an. Solange noch keine Winterlieder aus den Lautsprechern kämen, würde sie sich jedoch nicht beschweren.