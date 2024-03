Penny eröffnet einzigartige Filiale – SO hast du noch nie eingekauft

Im Konkurrenzkampf mit den anderen Discountern wie Lidl, Aldi und Co. lässt sich Penny immer wieder etwas Neues einfallen. So gibt es beispielsweise die Kult-Filiale auf der Reeperbahn, in der bunte Neonbuchstaben an den Wänden und lokale Streetart für ein ganz besonderes Einkaufserlebnis sorgen.

In Deutschland gibt es bislang zehn solcher Penny-Leuchtturmmärkte, die besonders schrill oder stylisch sind oder eine andere Besonderheit zu bieten haben. Erst kürzlich hat einer dieser ungewöhnlichen Märkte eröffnet – und der hat auch etwas ganz Besonderes zu bieten. Hier sieht alles anders aus.

Penny: Alles anders in dieser Filiale

Am 25. Januar eröffnete der Penny in der Hauptstadt Berlin im Stadtteil Wedding seine Pforten. Und hier sieht wirklich alles anders aus: Kunden können hier im U-Bahn-Look einkaufen gehen. Um in die Filiale mit dem passenden Namen „Penny Underground“ zu gelangen, müssen die Kunden erst einmal durch ein Drehkreuz gehen. Wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtete, werden Kunden in dieser Filiale wie mit einem Fahrplan der Berliner Ringbahn durch die verschiedenen Stationen geschleust. Dabei findet die Pfandrückgabe an der „Pfandhäuser Allee“ statt und die Spirituosen stehen im Regal „Berlin – Pegel“. Süßigkeiten und Knabberzeug lassen sich unter „Snackpoint Charlie“ finden.

Auch interessant: Edeka, Penny und Co. machen Rolle rückwärts – Kunden reiben sich verwundert die Augen

Die Kühlschränke sind gelb gestrichen und sehen aus wie die Waggons der Berliner U-Bahn. Neben den Gewölbedecken sind die Pfeiler mit Graffiti wie typische Bahnhofsstützen verziert und die Regale mit Aufklebern versehen. Haltestellenschilder weisen den Weg zum Sortiment.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kunden sind begeistert

Auf Instagram veröffentlichte Penny ein Video der besonderen Filiale. Die User drücken ihre Begeisterung in den Kommentaren deutlich aus. „Penny überrascht mich immer wieder!“, stellte ein Kunde fest. Eine andere wünscht sich: „MEGA!!! Unser Penny soll das bitte auch machen!“ Die neue Filiale kommt bei den Kunden demnach ziemlich gut an.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Filiale befindet sich passenderweise direkt neben dem Eingang an der U-Bahn-Station Leopoldplatz im Berliner Wedding. Kunden erleben hier ein einzigartiges Einkaufserlebnis im U-Bahn-Stil. Weitere Besonderheiten der Filiale verriet der Verkaufs- und Bezirksleiter der Penny-Rewe-Group im Gespräch mit BERLIN LIVE. Den vollen Artikel gibt es hier.