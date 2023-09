Rewe und Penny: Geheime Funktion an der Eingangstür – dahinter steckt ein trauriger Grund

Wer bei Rewe und Penny einkaufen geht und etwas mehr Zeit mitbringt, der streift sicherlich öfter durch die Gänge auf der Suche nach neuen Produkten. Sind diese dann noch – trotz Inflation – im preislichen Rahmen, dann schweben viele Kunden wohl im siebten Himmel.

Doch wer auch sonst mal aufmerksam durch die Filialen streift, dem dürfte auch im Eingangsbereich von Rewe und Penny schon mal etwas aufgefallen sein. Denn an den Türen sind mysteriöse Streifen auf beiden Seiten angebracht. Wer das bislang einfach nur für einen poppigen Eye-Catcher hielt, der dürfte jetzt aus allen Wolken fallen.

Rewe und Penny mit geheimer Tür-Funktion

An den Innenseiten der Eingangstür sind in zahlreichen Filialen zwei bunte Längsstreifen in den Farben Rot, Blau, Gelb und Grün zu finden. Einen Hinweis für Kunden gibt es dabei nicht. Und wahrscheinlich dürfte er vielen noch nicht mal aufgefallen sein.

+++ Rewe mit eiskaltem Schlussstrich – so reagieren Kunden +++

Vor allem bei Räubern könnte das von Vorteil sein. Tatsächlich dienen die bunten Streifen nämlich der Überführung von Ladendieben, wie ein Rewe-Sprecher gegenüber der „Bild“ erklärt. In vielen Supermärkten und Discountern wird regelmäßig geklaut. Ergreift der Täter im Anschluss die Flucht, so erfüllen die Streifen eine nützliche Funktion. Denn diese sollen dabei helfen, die Größe des Diebs besser einschätzen zu können.

Fahndungserfolg dank versteckter Funktion

Ergreift dieser nach seinem Raubzug die Flucht, können die Mitarbeiter zumindest seine Größer hinterher gegenüber den Beamten genau angeben. Denn hinter jeder Farbe steckt tatsächlich eine Größenangabe. Zu wie vielen Fahndungserfolgen die bunten Streifen im Eingang schon geführt haben, ist nicht bekannt.

Noch mehr News:

Räuber sollten es sich also zwei Mal überlegen, ob sie bei Rewe und Penny Produkte mitgehen lassen wollen. Denn dank der Streifen könnte man ihnen schnelle auf die Schliche kommen als gedacht.