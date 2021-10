Penny-Kunde ärgert sich über DIESEN Parkplatz – „am Bedarf der Kunden vorbei“

Ärger bei Penny! Dieser Kunde regt sich über etwas auf dem Parkplatz beim Discounter auf.

Ein Penny-Kunde ist verärgert, weil es DAS hier nicht gibt. (Symbolbild)

Das ginge „am Bedarf eurer Kunden vorbei“ empört sich der Kunde gegenüber Penny.

Penny: DAS bringt diesen Kunden auf die Palme

„Hey Penny, wie wäre es denn mal mit vernünftigen Fahrradbügeln, an denen man sein Fahrrad auch anschließen kann?“, fragt der verärgerte Kunde auf der offiziellen Facebook-Seite des Discounters nach.

Statt einem funktionierenden Stellplatz für sein Fahrrad, kann er bei der Filiale an der Bahnhofstraße 77 in Essingen nur regelrechte „Felgenverbieger“ vorfinden.

Ein paar Fakten zu Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

Die Reaktion des Lebensmittel-Discounters Penny fällt allerdings nicht ganz so zufriedenstellend aus. Die Mitarbeiter des Social Media-Teams antworten dem Kunden zwar umgehend und danken ihm für sein Feedback, doch direkte Hilfe bekommt er hier nicht. „Wir geben dein Feedback gerne weiter, können aber nichts versprechen“, heißt von der Seite.

Allerdings handelt es sich bei dem Problem des Kunden um ein generelles, das nicht nur in dieser Filiale aufritt, so der Kunde. Deshalb hat er auch direkt einen Gegenvorschlag und präsentiert in den Kommentaren ein Bild von einem simplen Fahrradständer, den er den „Felgenverbiegern“ vorziehen würde. Mal sehen, ob seine Bitte auch tatsächlich erhört wird. (mbo)

