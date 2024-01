Penny, Kaufland und Co. sind am Samstag dicht – hier stehen Kunden vor verschlossenen Türen

Kunden aufgepasst: Am Samstag haben Penny, Kaufland und Co. in Teilen Deutschlands zu. Das heißt, dass Kunden dort das ganze Wochenende über nicht einkaufen gehen können. Für sie ist am Freitag (5. Januar) tatsächlich die letzte Gelegenheit dafür – bis Montag (8. Januar).

Doch wieso haben Penny, Kaufland und Co. am Samstag nicht geöffnet? Der Grund ist der Feiertag am 6. Januar. Heilige Drei Könige ist in einigen Bundesländern nämlich ein gesetzlicher Feiertag, so wie sonst nur die Weihnachtsfeiertage oder Neujahr.

Penny, Kaufland & Co. haben jetzt dicht

In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist der 6. Januar ein offizieller Feiertag. In übrigen Bundesländern gibt es an Heilige Drei Könige kein frei. Für sie ist es ein normaler Arbeitstag. Da der Feiertag in diesem Jahr aber auf einen Samstag fällt, entgeht den Menschen in NRW, Niedersachsen und Co. auch nichts.

Wer aber in Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt am Samstag einkaufen gehen will, könnte vor verschlossenen Türen stehen. Denn am Feiertag haben die Supermärkte, Banken und selbst die Post zu.

Öffnungszeiten am Feiertag

In den drei Bundesländern bist du an Heilige Drei Könige aber nicht ganz aufgeschmissen, wenn du noch dringend etwas benötigst. Zwar haben die Supermärkte und Discounter an dem Tag komplett dicht, doch andere Geschäfte könnten geöffnet haben.

Zum Beispiel Tankstellen oder Apotheken haben auch an Feiertagen offen. Darüber hinaus könnten auch in Bahnhöfen oder Flughäfen Geschäfte geöffnet haben, vorausgesetzt es handelt sich um größere Städte. Doch sicherlich sind die Öffnungszeiten hier eingeschränkt.