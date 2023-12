Aldi, Lidl, Netto, Penny bieten Billig-Bier an – was wirklich dahintersteckt, schockiert jeden Kunden

Viele wissen es nicht, aber in den Regalen von Aldi, Lidl, Netto oder Penny kann man günstige Biere kaufen, die aber trotzdem von namhaften Brauereien produziert werden. Wir bieten dir einen Überblick, welche bekannten Bieren sich hinter den günstigen Marken verstecken.

Aldi und Lidl bietet dieses „Billig“-Bier an

Laut den Informationen von „Chip365“ hat Aldi unter anderem die Biermarke Schultenbräu im Angebot. Das Bier wird von der Brauerei Mönchengladbach hergestellt, welche eine Zweigniederlassung der bekannten deutschen Brauerei Oettinger ist. Auch die Biere der Marke Karlsquell, die bei Aldi erhältlich sind, werden in dieser Brauerei gebraut. Die Biermarke Maternus Gold stammt aus der belgischen Brauerei Martens.

Lidl bietet verschiedene Biermarken wie Perlenbacher und Grafenwalder an, welche in verschiedenen Sorten als Pils, Hefeweißbier, Radler oder alkoholfrei erhältlich sind. Die Biere stammen aus der Frankfurter Brauhaus GmbH in Frankfurt an der Oder. In dieser Brauerei wird auch das bekannte Frankfurter Bier herstellt. Außerdem gibt es bei Lidl das Premium Pils Bergardier, welches von der Mauritius Brauerei in Zwickau produziert wird.

Netto, Penny und Kaufland mit diesem „Billig“-Bier

Bei Netto werden die Biermarken Meisterbräu und Sachsengold angeboten, welche von der Mauritius Brauerei in Zwickau hergestellt werden. Die Biere Grafensteiner und Königshof stammen von der Brauerei Königshof in Krefeld.

Bei Penny ist die Bier-Eigenmarke Adelskrone erhältlich, die in der dänischen Brauerei Darguner gebraut wird. Darguner ist eine Tochtergesellschaft der Harboes Bryggeri A/S. Bei Kaufland wird das Bier Stephans Bräu angeboten, welches aus der renommierten Dresdner Brauerei Feldschlösschen stammt.

Viele wissen ebenfalls nicht, dass die Biermarke „Paderborner“ von der renommierten Brauerei Warsteiner gebraut wird.