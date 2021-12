Penny: Irre Aufnahme zeigt laszive Tanzeinlage einer 80-Jährigen an der Käsetheke

Was passiert, wenn der Besuch bei Penny das Feiern in Clubs und Kneipen ersetzt, zeigt die Neuauflage der legendären SPIEGEL-TV-Reportage über den Penny-Markt auf der Reeperbahn.

2007 wurde die Doku „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ erstmals ausgestrahlt und wurde so bekannt wie seine Protagonisten schillernd sind. 2021 dann endlich die von vielen herbeigewünschte Fortsetzung. Nach Folge 1 mit dem Titel „Lockdown Penny-Markt! Neues vom Kult-Discounter“ sorgte nun auch Teil 2 namens „Penny Reeperbahn – Neues vom Kult-Discounter“ für viel Aufsehen!

„Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“-Fortsetzung von SPIEGEL TV wird im Netz gefeiert

Der Penny-Markt auf der Hamburger Reeperbahn hat Legendenstatus! Das liegt nicht nur an seiner spektakulären Lage mitten im sündigen Stadtteil St. Pauli, sondern vor allem an Markus Grün, Autor des Reportage-Klassiker von 2007, der die außergewöhnlichen Kunden des Discounters so unterhaltsam in Szene setzte. Zwar gab es damals auch Kritik an dem Format, da ihm vorgeworfen wurde, Alkoholkranke und andere von der Gesellschaft Abgehängte bloßzustellen, doch die positiven Stimmen überwogen.

Auch die Spiegel TV-Neuauflage erfährt nun einen Hype. Kein Wunder, denn die Zuschauer reiben sich ob der absurden und unterhaltsamen Szenen, die sich darin abspielen, schier die Augen. So lernt das Publikum beispielsweise Musikproduzent Walter Wiegand kennen, der zwischen Obst und Gemüse einige seiner Greatest Hits zum Besten gibt, beispielsweise „The World Is GaGa Ga“. Auch der leidenschaftliche Heiratsantrag, den Wiegand seiner kubanischen Ex-Frau spontan am Pfandautomaten macht, dürfte noch eine Weile im Gedächtnis bleiben!

„Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“: Sexy Tänzer in Highheels und eine laszive Tanzeinlage von Brigitte (80)

Doch auch Folge 2 hat es in sich. Gleich zu Beginn von „Penny Reeperbahn – Neues vom Kult-Discounter“ stürmt eine Gruppe junger Tänzer und Choreographen in Lack und Leder und halsbrecherisch hohen Stilettos den Discounter. Vor den Kameras des SPIEGEL-TV-Teams werden die Gänge des Pennys ruckzuck zum Catwalk.

Auch der 80-Jährigen Brigitte kann man in Sachen Tanzen nichts vormachen. Vor 45 Jahren trat sie als „Peggy Doller“ auf der roten Meile auf und gab dort sexy Showeinlagen zum Besten. Dass sie es auch im hohen Alter noch draufhat, beweist sie prompt an die Käsetheke: Lasziv räkelt sich die 80-Jährige mitten im Supermarkt, während Ehemann Günther mit einer Packung Hackfleisch daneben steht.

„Penny Reeperbahn“ von SPIEGEL TV: Wird es eine 3. Folge geben?

Nun warten alle gebannt auf weitere Folgen über den kultigen Penny-Markt auf der Reeperbahn, doch nach „Penny Reeperbahn – Neues vom Kult-Discounter“ scheint erst einmal Schluss zu sein! Vielleicht überrascht uns SPIEGEL TV ja doch noch und veröffentlich in Kürze noch einmal Nachschub!

Zum Abschluss noch eine Sammlung begeisterter Kommentare auf Twitter:

Gold, pures Gold. Wenn ihr das Original kennt, schaut es euch an und dankt mir später.

Shopping in Germany <3

Es gibt eine neue Penny Markt Doku vom Spiegel und ihr solltet das wissen. Es ist wie immer wunderbar.

JUNGE ES GIBT NEUES VOM PENNY AUF DER REEPERBAHN

Zitat des Tages: Realität ist ein Zustand, der auf den Mangel von Alkohol zurückzuführen ist. #penny #spiegeltv #reeperbahn

Spiegel TV dropped einfach mal wenige Tage vorher ein episches Sequel zum #PennyMarktAufDerReeperbahn. Einfach so gut! Zieht es euch hier rein

cute date idea: Zusammen die neue Spiegel TV Doku vom Penny auf der Reeperbahn schauen.

Die neue Reeperbahn Penny-Markt Reportage ist eine Goldgrube an Memes

Selten hat eine Reportage einen derartigen Kultstatus erreicht! (alp)

Die ganze „Spiegel TV“-Reportage kannst du bei Youtube sehen. Hier entlang >>>