Edeka: Payback treibt Kunden zur Verzweiflung – jetzt spricht der Supermarkt-Riese Klartext

An Rabattkarten und Treuepunktaktionen scheiden sich die Geister: Die einen schwören darauf, die anderen halten sie für unnötig. Kein Wunder, dass auch die Umstellung des Bonusprogramms von der DeutschlandCard zu Payback bei Edeka für viel Diskussionsstoff sorgte.

Eine Veränderung, die manche Edeka-Kunden wohl zunehmend zur Verzweiflung treibt. Sie sind verärgert und vor allem ratlos – jetzt reagiert der Supermarkt und spricht ein Machtwort.

Edeka: Fans wüten wegen Payback-Aktion

Denn seit der Umstellung melden sich immer mehr Edeka-Kunden. Glücklich sind sie nicht. „An den SB-Kassen ist kein QR-Codescanner. Dadurch ist es im Augenblick schlechter als mit der DeutschlandCard. Damit alle Punkte und Sonderpreise mitgenommen werden können, muss man zuerst die Paybackkarte (Strichcode) scannen, dann den Einkauf scannen und dann die Edeka Bezahlnummer eingeben. Schlechter als vorher, weil umständlicher“, schimpft so ein Facebook-User unter einem offiziellen Post der Edeka-Kette.

Und offenbar ist er damit nicht alleine, denn auch ein weiterer Kunde wütet: „Hoffentlich reagiert hier mal eine Wettbewerbszentrale oder eine andere offizielle Stelle, das ist doch irreführende Werbung, wenn hier Dinge versprochen werden und somit bessere Preise durch Cashback versprochen werden, die es aber gar nicht gibt.“

So reagiert Edeka

Edeka nimmt sich die Kritik zu Herzen und reagierte prompt. „Bei EDEKA können Kund:innen ihre gesammelten Payback-Punkte auf zwei Arten einlösen. Die eine Möglichkeit ist das direkte Einlösen an der Kasse. Dafür müssen Kund:innen an der Kasse mitteilen, dass Payback-Punkte eingelöst werden sollen. Über das EC-Karten Terminal können sie den Punktebetrag angeben und über die Payback-PIN die Einlösung bestätigen“, erklärt ein Sprecher auf Nachfrage dieser Redaktion.

Alternativ können die Edeka-Kunden die Payback-Punkte an der Kasse einlösen, indem sie vorher in der App festlegen, wie viele Punkte sie nutzen möchten. Der Code aus der App wird dann an der Kasse gescannt und die eingelösten Punkte werden sofort abgezogen. Und auch die Punktegutschrift erfolgt direkt nach dem Einkauf.

Bleibt wohl nur zu hoffen, dass die Kunden nun ohne Probleme ihre Punkte einlösen können – immerhin macht Einkaufen umso mehr Spaß, wenn man dabei sparen kann.