Ostern: Sparalarm! Diese Geschenke kosten weniger als zehn Euro

Wenn der Frühling durch die Fenster blinzelt, die Vögel zwitschern und sich der Garten langsam in ein Farbenmeer verwandelt, dann wissen die Kleinsten: Der Osterhase ist nicht mehr weit. Und es heißt wieder: Auf die Eier, fertig, los!

Doch bevor die Kinder mit ihren Körben durch die Gärten flitzen, stellt sich für die Eltern immer wieder die Frage: Was soll dieses Jahr ins Nest? HIER findest du einige schöne Ideen für maximal zehn Euro.

Ostern: Saatbomben, Duplo & Co. – Geschenk-Ideen, die begeistern

Während bei manchen Familien das Osternest fast wie ein zweites Weihnachten wirkt – mit Laufrädern, Kinderküchen oder sogar kleinen E-Autos – zeigt sich oft: Es braucht gar nicht viel, um Kinderherzen höherschlagen zu lassen. Ein bisschen Farbe, ein bisschen Fantasie – und die Freude ist riesig.

Deshalb findest du hier zehn liebevolle, kleine Ideen, die nicht nur kinderleicht ins Nest passen, sondern auch den Geldbeutel schonen – und vor allem: Kinder wirklich glücklich machen.

So sind Saatbomben nicht nur für die Kleinen eine gute Idee, sie sorgen auch für mehr Farbe im Garten. Denn diese Bomben aus Erde und Samen werden einfach geworfen und verwandeln sich in bunte Wildblumenwiesen. Eine tolle Möglichkeit, Kindern den Frühling näherzubringen und gleichzeitig Bienen und Co. etwas Gutes zu tun. Die Bomben kosten ca. 10 Euro für 15 Stück. Alternativ eignen sich auch kleine Tontöpfe für ca. 1 Euro und ein paar Blumensamen.

Auch Duplo bringt die Kleinen an Ostern zum Strahlen. Ob mit Duplo-Steinen oder größeren Sets für ambitionierte Bauprojekte – die Sets für fünf bis 20 Euro werden garantiert begeistern.

Geschenk-Ideen für Kinder für unter 10 Euro

Nicht nur die Großen lieben Autos, auch die Kleinen sind immer wieder begeistert von den kleinen Aufziehautos. Und die gibt es schon ab 1,90 Euro. Und wenn es dann doch mal etwas ruhiger zugehen soll, greifen die Kleinen gerne zu Pixi-Büchern. Ob Conny, Lotta im Garten & Co., die kleinen Bücher ab 0,99 Euro sorgen mit ihren liebevollen Geschichten und süßen Bildern für leuchtende Augen.

Und hier findest du noch viele weitere kostengünstige Ideen:

Wassermalbuch: Preis zwischen 3 bis 10 Euro

Tierfiguren: Preis ab 2, 50 Euro

Projektortaschenlampen: Preis ab 5, 95 Euro

Lupen: Preis ab 5 Euro

Fingerstempelbuch: Preis ab 3 Euro

