Neues Gesetz in Österreich – es könnte dir den Urlaubsspaß vermiesen

Wird eine Reise nach Österreich bald nicht mehr so angenehm? Kurz vor den Osterferien im ganzen Land planen bereits viele Familien ihren Urlaub. In den vergangenen Jahren waren neben Deutschland auch Österreich und Italien beliebte Reiseziele.

Das kann sich aber schon bald ändern – denn in Österreich müssen sich Reisende demnächst auf Änderungen gefasst machen. Für manch einen mag das ein größeres Loch in die Urlaubskasse reißen, andere wiederum betrifft es gar nicht. Doch der eine oder andere Urlauber muss sich darauf gefasst machen, bald tiefer in die Tasche zu greifen. Aber wofür?

Raucher müssen tiefer in Tasche greifen

Tatsächlich für Zigaretten. Denn nicht nur in Deutschland steigen die Preise für Raucher immer mehr ­– auch Österreich ist davon betroffen. Die neue Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat nämlich einen neuen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der besagt, dass die Tabaksteuer ab April 2025 erhöht wird. Für Verbraucher konkret heißt das, dass eine Packung dann etwa 20 Cent teurer ist.

Zusätzlich tritt noch ein beschlossenes Gesetz aus dem Jahr 2022 in Kraft, dass den Preis einer Packung noch einmal um weitere 30 Cent in die Höhe treibt. Insgesamt muss der Konsument als circa 50 Cent mehr ausgeben. Für Reisende, die rauchen, bedeutet das also bereits ab dem nächsten Urlaub: Sie müssen für Zigaretten tiefer in die Tasche greifen.

Die österreichische Regierung will durch die „nachhaltige Besteuerung von Tabak und Nikotinprodukten“ sowohl gesundheitspolitische Ziele als auch zusätzliche Staatseinnahmen sichern. Österreich ist dabei nicht das einzige beliebte Urlaubsziel – auch Italien ist dran, das Rauchen für viele unattraktiver zu machen. Sie planen, den Preis für Zigaretten auf mindestens 5 Euro pro Packung zu erhöhen. Bisher ist hier aber noch nichts offiziell in Kraft getreten.