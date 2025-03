Urlaub: Buchungen ohne Ende! Hier wollen Deutsche am liebsten im Sommer hin

Nach dem Winter ist vor dem Sommer! So langsam neigt sich die kalte Jahreszeit dem Ende entgegen. Und auch, wenn der Urlaub im Sommer noch einige Monate entfernt ist, sind Schnäppchenjäger bereits auf der Hut. Ein schöner Urlaub muss schließlich vorbereitet werden. Und da fängt es mit der rechtzeitigen Buchung an.

Tatsächlich geht es bei den Deutschen schon rund, denn eine aktuelle Umfrage von Reise-Gigant Tui zeigt: Der Urlaub im Sommer 2025 ist jetzt schon äußert gefragt! Sie zeigt aber auch, dass bestimmte Trends nach wie vor aktuell sind – und wohin die Menschen im Deutschland am liebsten verreisen wollen.

Urlaub: Hier wollen Deutsche am liebsten im Sommer hin

Wie die Tui-Umfrage zeigt, wollen die meisten Deutschen im Sommer tatsächlich einmal mehr an den Strand. Immer mehr Urlauber zieht es ans Mittelmeer nach Spanien, Italien, Griechenland oder die Türkei. Besonders gefragt sind aber tatsächlich Bulgarien und Ägypten. Diese mediterranen Ziele (Bulgarien liegt am Schwarzen Meer) waren schon in den vergangenen Jahren DER Reise-Hotspot für die warme Jahreszeit.

Insgesamt bleiben Reiseziele innerhalb Europas am gefragtesten. Doch auch ein neuer Trend bahnt sich langsam an, denn exotische Reiseziel in Asien, Afrika und Amerika werden immer beliebter. Die Top-Fernreiseziele in diesem Sommer sind Thailand, Vietnam, die Vereinigten Arabischen Emirate und Sansibar. Auch die Malediven locken immer mehr Urlauber aus Deutschland an.

Mehr News:

Solo-Urlaub im Trend

Wer stattdessen lieber ganz allein statt mit Familie oder Freunden in den Urlaub will, befindet sich in guter Gesellschaft. Denn immer mehr waren oder wollen alleine auf Reise gehen. Vor allem der Wunsch nach Unabhängigkeit, die persönliche Herausforderung und das Kennenlernen neuer Menschen und Kulturen stehen da im Vordergrund. Besonders beliebt sind Mallorca und Fuerteventura (Spanien), aber auch Antalya (Türkei) für Alleinreisende. Na, das Wetter wird dort im Sommer ja zweifellos passen…