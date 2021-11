Obi, Hornbach, Bauhaus und Co.: Nun sind die Lieferengpässe auch bei den Baumärkten angekommen. (Archivbild)

Obi, Hornbach, Bauhaus und Co.: Heftiger Preisanstieg! DARUM werden Produkte jetzt deutlich teurer

Aldi, Lidl und andere Discounter und Supermärkte kämpfen bereits mit dem Problem – nun ist es auch in Baumärkten wie Obi, Hornbach, Bauhaus und Co. angekommen.

Denn den Handwerks- und Bastelgeschäften Obi, Hornbach, Bauhaus und Co. geht das Sortiment aus...

Obi, Hornbach, Bauhaus und Co.: Lieferengpässe breiten sich aus

Zuletzt hatte diese Redaktion über Lieferengpässe bei Discountern und Supermärkten berichtet (mehr dazu >>hier<<). Nun sind aber auch andere Bereiche davon betroffen, wie „Focus online“ schreibt.

Deswegen gibt es Lieferengpässe:

Handelsriese China hat coronabedingt Ausfälle: Produkte können nicht zeitnah produziert werden und eine Bestellkette bildet sich

wegen Kohleknappheit und härteren Durchsetzungen von Emissionsvorgaben ist es bereits im September 2021 zu Stromknappheit gekommen, die die Bürger und die Wirtschaft stark beeinträchtigen

zu volle Container bedeuten zu wenig Platz für weitere Produkte

Obi, Hornbach, Bauhaus und Co.: Fehlende Rohstoffe bedeuten anhaltende Konsequenzen

Die coronabedingten Hafenschließungen und vollen Container machen sich nun auch in den Baumärkten bemerkbar. In den Betrieben fehlt es laut „Focus online“ an Aluminium, Kupfer, Glaswolle, Dämmstoff und Stahl. Doch nicht nur der Rohstoffmangel ist ein Problem: Denn bei fehlenden Grundstoffen gibt's auch keine fertigen Endprodukte.

Obi, Hornbach, Bauhaus und Co.: Wegen fehlendem Materials, ausgelöst durch Lieferengpässe, müssen Kunden zukünftig mit einem Preisanstieg rechnen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Das führt jetzt bereits zu einem Mangel an Lampen und Leuchtmitteln. Wer in den kommenden Wochen und Monaten renovieren möchte, sollte seinen Plan lieber verschieben: Es könnte sein, dass Kunden zukünftig bis zu drei Monate auf die gewünschte Ware warten müssen.

Auch Handwerker seien davon betroffen, denn: Wo kein Material, da kein Bau.

Obi, Hornbach, Bauhaus und Co.: Engpässe sorgen für steigende Kosten

Um die gestiegenen Beschaffungskosten auszugleichen, haben die Baumärkte nun die Preise erhöht. „Einzelne Produkte kosten im Einkauf plötzlich dreimal so viel“, äußerte Hornbach-Chef Erich Harsch gegenüber „Focus online“.

Die Lieferengpässe werden aller Voraussicht nach bis ins neue Jahr anhalten. (ali)