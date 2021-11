„Heute Show“ (ZDF): Skurrile Aktion von Oliver Welke – „Dem Studiopublikum mein Hodenpiercing zeigen“

„Heute Show“-Moderator Oliver Welke will im Studio plötzlich seine Hose öffnen.

Die Debatte um die Corona-Impfung ist hierzulande noch lange nicht beendet. Immer noch haben viele Menschen Zweifel an der Impfung, zuletzt hatten sogar Prominente wie FCB-Star Joshua Kimmich geäußert, sich die Spritze erstmal nicht setzen lassen zu wollen.

So beschäftigt sich auch „Heute Show“-Moderator Oliver Welke in der ZDF-Satire-Sendung erneut mit dem Thema, das die Gesellschaft zu spalten scheint. Und greift dabei zu einem drastischen Beispiel.

„Heute Show“: Oliver Welke schießt gegen Impf-Skeptiker – und Lukas Podolski

„Wir sind uns einig, nur Impfen bringt die Normalität zurück. Umso bedrückender, wenn semi-informierte Promis jetzt Zweifel verstärken“, findet „Heute Show“-Star Welke am Freitagabend.

Er bezieht sich damit auf Politikerin Sahra Wagenknecht und Philosoph Richard David Precht, die sich beide kürzlich gegen den gesellschaftlichen Druck einer Corona-Impfung aussprachen und sogar die Gefahr des Coronavirus herunterspielten.

-------------------

Das ist die ZDF-„Heute Show“:

läuft seit 2009

moderiert wird die Satiresendung von Oliver Welke

es werden aktuell Themen thematisiert, die in den Nachrichten waren

zum Team gehören unter anderem auch Komiker und Reporter wie Martina Hill, Christian Ehring, Dietrich Hollinderbäumer, Hans-Joachim Heist, Lutz van der Horst, Hazel Brugger und Fabian Köster

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen, wie den Grimme-Preis, den Bambi und den Deutschen Comedypreis

Die Show ist am Freitagabend im ZDF oder im Anschluss in der Mediathek zu sehen

--------------------

„Wagenknecht ist Politikerin, Precht Philosoph, was immer das sein mag... Kann ich bitte mal einen echten Experten hören?“

Daraufhin wird ein Video-Ausschnitt des Fußballers gezeigt. „Da meldet sich jeder, und jeder Hanswurst weiß jetzt irgendwie von der Politik, oder von den Forschern und von den Ärzten, jeder gibt seinen Senf dazu und das ist alles so...“, sagt Lukas Podolski in dem Clip und winkt ab.

+++ „Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke schießt gegen Impfverweigerer – „Sympathisch, im Sinne von zum Kotzen“ +++

„Heute Show“: Plötzlich steht Oliver Welke auf und will seine Hose öffnen

„Ja, vielen Dank Professor Poldi. Nächste Woche fragen wir ihn nach dem Nahost-Konflikt, ich freu mich schon“, grinst Oliver Welke. Und wird dann ernst: „Leute, wirklich, ich kann es nicht mehr ertragen, ich kann es nicht mehr hören.“

Die Impfung ist aus Sicht des 55-Jähriges eben keine Privatsache – um das zu verdeutlichen, greift er zu einem skurrilen Vergleich: „Wenn ich mir zum Beispiel einen Hodenpiercing stehen lasse, ist das zwar dumm und schmerzhaft, aber ich schade keinem anderen. Wenn ich mich jetzt aber spontan entscheide, dem Studiopublikum mein Hodenpiercing zu zeigen“ – dabei deutet der „Heute Show“-Moderator an, seine Hose öffnen zu wollen – „und daraufhin wird die Sendung abgesetzt und 50 von meinen Leuten verlieren ihren Job, dann ist das nicht mehr meine Privatsache.“

-------------

Mehr zur „Heute Show“:

----------------

Genauso verhalte es sich bei der Corona-Impfung: „Wenn ich mich nicht impfen lasse, und so dazu beitrage, dass bald Herz-Ops von Geimpften verschoben werden, ist das keineswegs privat – sondern leider irgendwie asozial.“

Deutliche Worte also von Welke – der übrigens nicht wirklich ein Piercing in der Intimgegend hat, vermuten wir. Die ganze „Heute Show“ von Freitag kannst du in der Mediathek des ZDF sehen. (kv)