„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke schießt gegen Impfverweigerer – „Sympathisch, im Sinne von zum Kotzen“

Corona – dieses Thema ist auch aus der „Heute Show“ im ZDF kaum noch wegzudenken. Klar, dass Oliver Welke auch in der aktuellen Folge nicht die Chance verstreichen lässt, die letzte Woche auch in Hinblick auf die Pandemie Revue passieren zu lassen.

Schlecht kommt dabei nicht nur Fußballer Joshua Kimmich weg. Es gibt vor allem eine Sache, die „Heute Show“-Moderator Oliver Welke sauer aufstößt.

„Heute Show“ (ZDF): Das bringt Oliver Welke auf die Palme

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder, ebenso die Sieben-Tage-Inzidenz. (Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland findest du hier >>>). Während bei Senioren und vor allem auch in Alten- und Pflegeheimen bereits die Booster-Impfung im Gespräch ist, haben andere sich in Deutschland noch gar nicht impfen lassen – und viele von ihnen wollen das in nächster Zeit auch nicht ändern. Das geht aus einer aktuellen Forsa-Umfrage hervor.

„Heute Show“-Moderator Oliver Welke regt sich über die Forsa-Umfrage zum Thema Impfen auf. Foto: picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Das ist die „Heute Show“:

Die „Heute Show“ ist eine Comedy- bzw. Satiresendung

Sie wird seit 2009 im ZDF ausgestrahlt

Der Name der Sendung ist an die Nachrichtensendungen „heute“' und „Heute Journal“ angelehnt

Moderator ist Oliver Welke

Die „Heute Show“ ist die deutsche Adaption der US-amerikanischen Nachrichtensatire „The Daily Show“

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen – darunter der Grimme-Preis, Bambi und Deutsche Comedypreis

Das Bundesgesundheitsamt hatte die Umfrage in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Fast neun von zehn Nichtgeimpften in Deutschland wollen sich auch in den kommenden acht Wochen nicht impfen lassen. 65 Prozent der Befragten gehen noch weiter und sagen: Sie wollen gar keine Impfung.

Welke: „Sympathisch, im Sinne von zum Kotzen“

Ein Fakt, an dem sich vor allem „Heute Show“-Moderator Oliver Welke stört. Er hält die Umfrage für „deprimierend“ und reibt sich vor allem an einem Ergebnis auf: „89 Prozent sagen, dass es keinerlei Einfluss auf ihre Impfentscheidung hat, wenn Intensivstationen wieder an Kapazitätsgrenzen kommen“, teilt der 55-Jährige sachlich mit, eh er die Zuschauer wissen lässt, was er davon hält: „Sympathisch, im Sinne von zum Kotzen.“

Sein Ratschlag: „Wir genießen das Leben, so lange es dauert.“ Und dann heißt es Bühne frei für Till Reiners. Der präsentiert in einem Clip nämlich passend zum Halloween-Wochenende „die gruseligsten Halloween-Kostüme“. Mit dabei: Till Reiners im Bayern-Trikot als Joshua Kimmich. Er hatte in einem Statement bekannt gegeben, dass er sich bislang nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wolle. Das hatte wiederum zu hitzigen Diskussionen geführt. Mehr dazu liest du hier >>>>. (abr)