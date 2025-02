NRW: Krimineller rastet bei Lidl aus – Filialleiter greift zu letztem Mittel

Dieser Arbeitstag eines Filialleiters bei Lidl in NRW sollte ihm für immer in Erinnerung bleiben. Kadri A. ist der Chef des Lidls an der Schützenstraße in Lünen nordöstlich von Dortmund. Seine Kollegin an der Kasse lässt ihm über ihr Headset ein paar Worte zukommen. Da ist der Lidl-Filialleiter sofort alarmiert und reagiert ohne Umschweife.

An der Kasse angekommen, eskaliert die Situation. Was war hier geschehen?

Lidl in NRW: Mitarbeiterin ruft mittels Code um Hilfe

Es ist Ende November 2024, als Kadri A. seiner Kollegin an der Lidl-Kasse zur Hilfe eilt. Denn sie hatte ihren per Headset Chef auf Albanisch angefragt. Das ist ein Code, den die beiden für den Notfall vereinbart hatten. Und nun tritt er ein.

Ein junger Mann versucht, mit einer offenbar geklauten Karte Zigaretten zu kaufen und gleichzeitig 200 Euro Bargeld abzuheben. Weil man diesen Trick von Betrügern bei Lidl in NRW nur allzu kennt, schult Kadri A. seine Mitarbeiter für solche Situationen. Als der Filialleiter den jungen Kunden nach seinem Ausweis fragt, will der keinen dabei haben. Dann fällt den Lidl-Mitarbeitern auf, dass die benutzte Karte auf einen deutschen weiblichen Namen ausgestellt ist. Kadri A. fordert seine Kollegin auf, die Polizei zu rufen. Dann eskaliert es.

Der junge Mann wollte durch die bereits verschlossene Tür fliehen, erzählt der Lidl-Chef gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Er schlägt um sich und gegen den Eingang. Als er merkt, dass es in der Falle sitzt, geht er plötzlich auf den Lidl-Filialleiter los. „Ich habe ihn festgehalten, er hat um sich geschlagen. Danach nahm ich ihn in den Würgegriff“, erzählt der 44-Jährige weiter und erklärt, warum er zum letzten Mittel – nämlich Gewalt – griff. Eine Kollegin wird verletzt, noch bevor die Polizei endlich in der Lidl-Filiale erscheint.

Kadri A. wird für seinen Einsatz in Dortmund ausgezeichnet. Gedanken macht sich der Familienvater trotzdem. Es sei eine Affekthandlung gewesen. Im Nachhinein habe ihn die Frage umgetrieben, was gewesen wäre, wenn der junge Mann ein Messer dabei gehabt hätte.