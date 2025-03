Urlaub an der Nordsee: Aufregung im Imbiss – mit diesem Kunden hat wirklich niemand gerechnet

Da haben einige Urlauber aber sicher nicht schlecht gestaunt! Gerade im Frühjahr und mit Blick auf die Osterferien ist die Nordsee wieder ein sehr beliebtes Reiseziel vieler Deutsche. Ob ein entspannter Spaziergang am Meer oder ein leckeres Eis an der Strandpromenade – die Nordsee lädt zum Abschalten ein.

Doch nicht nur Urlauber kommen in den Genuss dieser vielen Möglichkeiten. Auch Hunde und vor allem Möwen treiben gern ihren Schabernack an der Nordseeküste. Was einem Lokal aber nun passiert ist, ist fast unglaublich. Denn weder Mensch noch Hund oder Möwe statteten dem Bistro einen Besuch ab.

Vierbeiner stattet Bistro Besuch ab

Auf Facebook kursiert nämlich aktuell ein ziemlich cooles Bild von einem Pony, das artig in der Schlange eines Imbisses steht. Wie selbstverständlich guckt das Tier neugierig in den Laden. „Pony kauft Fischbrötchen – Norddeich eben!“, schreibt der Fotograf des Schnappschusses dazu. Auch die Netzgemeinschaft feiert das. „So treue Kunden braucht man“, schreibt unter anderem ein User.

Das Pony ist aber im bekannten Nordsee-Lokal „Ahoi Norddeich“ kein unbekannter Gast. Bereits des Öfteren stattete der Vierbeiner dem Imbiss einen Besuch ab. „Ja, das Pony kommt hier häufiger vorbei“, erklärt der Betreiber des „Ahoi Norddeich“ auf Nachfrage von „kreiszeitung.de“. Dabei ist aber natürlich nicht das Pony selbst Kunde, sondern seine Halterin. Die unterhält sich dann auch gern mal mit dem Besitzer und das Pferd wartet geduldig.

Bei der vielen Warterei wird es aber auch verwöhnt, wie der Betreiber des Lokals weiter berichtet: „Es gibt auch mal ein hartes und abgelagertes Brötchen für das Pony, wenn was über ist“. So wie es Ponys eben lieben. Kein Wunder also, dass Besucher und Einwohner so aus dem Häuschen sind. „In Ostfriesland wissen die Ponys, was gut ist“, schreibt ein weiterer Nutzer im Netz begeistert.