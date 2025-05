Niederlande: Kinder-Leichen nahe deutscher Grenze entdeckt! Polizei hat schrecklichen Verdacht

Nur 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, in Winschoten in den Niederlanden, hat die Polizei ein Auto im Wasser gefunden. Darin lagen zwei Kinderleichen. Um wen es sich handelt, können die Ermittler noch nicht sagen, doch hegen sie bereits einen schlimmen Verdacht.

Denn die Polizisten waren zu dem Zeitpunkt mit der Suche nach zwei Kindern beschäftigt und das Auto, in dem sie die Leichen fanden, ähnelt dem Fahrzeug ihres Vaters. Es sieht so aus, als könnte sich eine schreckliche Befürchtung der Polizei bestätigen.

Niederlande: Auto mit Leichen nahe deutscher Grenze entdeckt

Die Kinder (8 und 10) gehören zu einem getrennt lebenden Ehepaar und sollten am Wochenende (17./18. Mai) beim Vater (67) in Beerta bei Groningen übernachten. Plötzlich sind alle verschwunden, auch das Auto – zurück bleibt nur ein Brief. Der Inhalt lässt Böses vermuten. Der Verdacht der Polizei: Der Vater will sich und den Kindern das Leben nehmen.

Eine Suche über die Grenzen der Niederlande hinaus bis nach Niedersachsen beginnt, Hundestaffeln, Boote, Hubschrauber – für die Polizei hat die Suche nach den vermissten Kindern absolute Priorität. Doch auch drei Tage später fehlt von den Geschwistern und ihrem Vater sowie von seinem grauen Toyota Avensis jede Spur.

Leichen-Fund: Sind es die vermissten Kinder?

Nun ist die Polizei jedoch auf einen Wagen im Ort Winschoten im Nordosten der Niederlande gestoßen. Das Auto befand sich im Wasser und sei ein vergleichbares Modell zu dem des Vaters der Kinder. Zum großen Bedauern der Ermittler fanden sie darin mehrere Leichen – könnten es die Vermissten sein?

Die Polizei in den Niederlanden sagt zumindest, dass man damit rechnen müsse. Wie viele Leichen genau entdeckt wurden, konnte ein Polizeisprecher bisher nicht sagen. Man müsse den Wagen erst noch aus dem Wasser bergen und genauer untersuchen. Die Leichen würden nun identifiziert, dann bestehe bald Gewissheit. (mit dpa)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.