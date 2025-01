New Orleans (USA): Laster rast in Silvester-Nacht in Menschenmenge – viele Tote befürchtet

Schockierende Szenen in New Orleans (USA)!

In der US-Metropole New Orleans im Bundestaat Louisiana beginnt das Jahr 2025 mit einer schrecklichen Tragödie. Medienberichten zufolge raste in der Silvester-Nacht ein Laster offenbar gezielt in eine Menschenmenge, anschließend habe der Fahrer eine Waffe gezückt. Von mehreren Toten ist die Rede.

New Orleans (USA): Laster rast an Silvester in Menschenmenge

In Deutschland war es bereits 7 Uhr morgens, als in New Orleans (USA) die Uhren Mitternacht schlugen und das neue Jahr 2025 eingeläutet wurde. Jahr für Jahr ein festlicher Anlass, den auch die Menschen in New Orleans mit ihren Liebsten feiern wollten – doch im berühmten Ausgehviertel French Quarter kam es in der Silvester-Nacht zu einer entsetzlichen Tragödie.

Ein Fahrzeug sei in eine Menschenmenge gefahren, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Verweis auf mehrere lokale US-Medien. Es soll sich laut Augenzeugen um einen weißen Laster gehandelt haben, der mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge gerast sei, die sich auf der Bourbon Street aufhielt. Dann sei der Fahrer ausgestiegen und habe mit einer Waffe in die panische Masse geschossen. Es kam zu einem Schusswechsel mit der Polizei, bei dem zwei Einsatzkräfte verletzt wurden.

Mindestens zehn Menschen sollen bei der mutmaßlich vorsätzlichen Tat ums Leben gekommen sein, von mehr als zwei Dutzend Verletzten ist im Lokalfernsehen die Rede. Die Hauptstraßen des Ausgehviertels wurden gesperrt, mehrere Bars und Restaurants geräumt.

Der Bürgermeister von New Orleans, LaToya Cantrell, sprach von einem „Terroranschlag“. „Dieser Mann hat versucht, so viele Menschen zu überfahren wie möglich“, ergänzte die Polizei-Chefin der Stadt, Anne Kirkpatrick, gegenüber dem US-Sender CNN.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erinnerungen an Magdeburg und Berlin

Es sind Meldungen, bei denen auch in Deutschland sofort böse Erinnerungen aufkommen. Der Anschlag von Magdeburg, bei dem ein Auto gezielt auf einen Weihnachtsmarkt fuhr und fünf Menschen tötete, darunter ein Kind, ist erst wenige Wochen her. Und der Anschlag mit einem Laster auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 (13 Todesopfer) hat sich ebenfalls ins kollektive Gedächtnis gebrannt.

