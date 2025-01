Tesla-Cybertruck explodiert vor Trump-Hotel ++ Ein Toter ++ Zahlreiche Verletzte

Dramatische Szenen in Las Vegas am Neujahrsmorgen. Vor einem Hotel, das dem zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump gehört, ist ein Tesla-Cybertruck explodiert.

Dabei ist US-Medien zufolge ein Mensch um 8.40 Uhr Ortszeit (19.40 Uhr MEZ) ums Leben gekommen. Sieben weitere Personen seien verletzt. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen einen lichterloh brennenden Tesla-Cybertruck vor dem Eingang des Hotels. Die Polizei Las Vegas bestätigte zunächst einen Brand vor dem Gebäude und bat Menschen darum, die Gegend zu meiden. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist bislang unklar.

Tesla Cybertruck explodiert vor Trump-Hotel – Anschlag?

Die USA steht nach den Vorfällen am Neujahrsmorgen unter Schockstarre. Nur wenige Stunden nach einem Terror-Anschlag in New Orleans mit zahlreichen Toten (mehr dazu hier >>>) herrschte in Las Vegas Alarmstimmung. Ein Sprecher der örtlichen Polizei teilte mit, dass ein Cybertruck gezielt Richtung Eingangsgebäude. Plötzlich ging der Wagen in Flammen auf und es kam zu einer gewaltigen Explosion.

++ Böller-Unfälle an Silvester in Deutschland: Fünf Tote durch Kugelbomben und illegales Feuerwerk ++

Die Person hinter dem Steuer sei gestorben. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sei wenige Stunden nach dem Vorfall unklar. Auch zu den Hintergründen hielt sich der Polizeisprecher bedeckt. „ABC News“ zufolge sollen sich an Bord des Tesla-Cybertrucks zahlreiche Feuerwerkskörper befunden haben. Demnach sollen die Behörden die Explosion bis auf Weiteres als möglichen Terror-Akt eingestuft haben.

Elon Musk: „So etwas noch nie gesehen“

Der Brand vor dem Trump-Hotel in Las Vegas konnte mittlerweile gelöscht werden. Die sieben Opfer sollen sich ersten Angaben der Polizei zufolge leichte Verletzungen zugezogen haben. Die Polizei ging wenige Stunden nach dem Vorfall davon aus, dass keine weitere Gefahr mehr vor Ort herrsche.

Mehr Themen:

Tesla-Chef und Trump-Berater Elon Musk reagierte umgehend auf die Explosion des Elektro-Autos. Das gesamte Tesla-Team untersuche die Angelegenheit, teilte der Multi-Milliardär bei „X“ mit: „Wir werden weitere Informationen veröffentlichen, sobald wir etwas erfahren. So etwas haben wir noch nie gesehen.“